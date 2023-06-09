العثور على أكبر خفاش في أوروبا بجنوب روسيا

عثر على أكبر خفاش مسائي في أوروبا في محمية "أوتريش" بمنطقة كوبان" في جنوب روسيا.

وهو الخفاش المسائي العملاق Nyctalus lasiopterus ويعيش في منطقة محمية "أوتريش" البيئية بإقليم كراسنودار الروسي. ويبلغ عرض جناحي الخفاش 45 سم، ويزن 53 غراما.

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وحسب أوليغ تشيخاتشيف، رئيس محمية "أوتريش"، فإن الخفاش المسائي العملاق تم رصده لأول مرة في المحمية البيئية. وفلاديمير ولاريسا سنيتكو الأخصائيان من المركز العلمي الفيدرالي لجنوب الأورال لدى أكاديمية العلوم الروسية هما اللذان حققا هذا الاكتشاف.

والخفاش على ما يرام وبصحة جيدة تماما، ويشعر بالراحة. وبعد فحصه واجراء القياسات اللازمة، سيتم إطلاقه إلى بيئته الطبيعية.

ويُعد الخفاش المسائي العملاق من الأنواع النادرة في أسرة الخفافيش، وهو مدرج في القائمة الحمراء لدى الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) والكتاب الأحمر الروسي.

المصدر: نوفوستي