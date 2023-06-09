كوريا الجنوبية تكشف عن سفنها الحربية وحاملات طائراتها المقبلة

أعلن موقع Naval News أن شركات كورية جنوبية ستكشف عن أحدث ما تطوره من سفن حربية وصناعات عسكرية خلال معرض MADEX 2023.

وتبعا للموقع فإن شركة Hyundai Heavy Industries الكورية الجنوبية ستستعرض خلال المعرض أحدث مشاريعها التي تتعلق بصناعة السفن الحربية، بما في ذلك أطرزة الجيل الجديد من المدمرات من نوع KDDX وحاملات الطائرات الخفيفة CVX التي تطورها لصالح الجيش الكوري الجنوبي، كما ستكشف لأول مرة عن سفنها الحاملة للطائرات المسيرة، وسفن الدوريات العسكرية "OPV" المخصصة للسوق الدولية.

وأشار الموقع إلى أن شركة Hyundai Heavy Industries كانت قد وقعت عام 2020 اتفاقيات مع سلاح البحرية الكوري الجنوبي لتطوير مدمرات حربية من جيل جديد، وتعمل الشركة حاليا على هذا المشروع، وعام 2024 من المفترض أن يتم توقيع عقد لتصنيع أول سفينة من هذه السفن، ويفترض أن تدخل السفينة الخدمة في سلاح البحرية الكوري الجنوبي عام 2023.

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وكانت كوريا الجنوبية قد علّقت في العامين الأخيرين مشروع تطوير حاملات طائرات خفيفة لجيشها بسبب قيود الميزانية، لكنها لم تتخلّ عن الفكرة، وتتنافس على تنفيذ هذا المشروع شركتا Hyundai Heavy Industries و Daewoo Shipbuilding، إذ وقعت الأولى اتفاقيات تعاون استراتيجي مع شركة Babcock البريطانية لتصميم حاملة طائرات جديدة، كما دخلت Daewoo Shipbuilding في تحالف مماثل مع Fincantieri الإيطالية.

المصدر: سلاح روسيا