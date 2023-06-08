الهند تخطط لإنتاج غواصات عسكرية جديدة لجيشها

ذكرت وسائل إعلام أن الهند تخطط للتعاون مع ألمانيا لإنتاج غواصات عسكرية جديدة لصالح الجيش الهندي.

وتبعا لمصادر وكالة بلومبرغ فإن ألمانيا والهند على وشك إبرام صفقة لتجميع غواصات جديدة تعمل بالديزل والكهرباء لصالح الجيش الهندي، وسيتم تجميع هذه الغواصات على الأراضي الهندية، وسيساهم في هذا المشروع أحد أقسام ThyssenKrupp AG وشركة Mazagon Dock Shipbuilders Limited الهندية، وستبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 5.2 مليار دولار، ليتم في إطاره تطوير 6 غواصات جديدة لصالح الهند.

وحول الموضوع قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس الذي وصل إلى نيودلهي يوم الثلاثاء الماضي: "في حال إبرامه سيكون عقدا كبيرا وهاما ليس فقط للصناعة الألمانية ولكن أيضا للهند وللشراكة الاستراتيجية الألمانية الهندية".

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وتجدر الإشارة إلى أن الهند كانت قد بدأت منذ عدة سنوات بمشروع لتطوير غواصات "كالفاري" لصالح جيشها، وبحلول نهاية العام الجاري من المفترض أن يتم تشغيل آخر غواصة تم صنعها في إطار هذا المشروع، وبعدها يتم التخطيط للانتقال إلى تطوير جيل جديد من الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء لصالح الجيش الهندي.

المصدر: سلاح روسيا