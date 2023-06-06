روسيا تختبر مسيَرة "سيريوس" الضاربة البعيدة المدى

بدأت اختبارات مسيّرة "سيريوس" الضاربة الروسية، وذلك بعد أن أتمت تطويرها شركة "كرونشتات" الروسية المصنعة للدرونات.

وقد نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر تحليق المسيّرة. وحسب ما جاء في الفيديو فإن "سيريوس" هي مسيّرة ثنائية المحرك وتتميز بمدى عمل بعيد وقدرة على البقاء في الجو لمدة طويلة.

وقال الخبير الروسي في مجال الطيران غير المأهول دينيس فيدوتينوف في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن عملية تصميم الدرون الضارب استغرقت فترة قصيرة، وذلك بفضل الاستفادة من تصاميم استخدمت عند تطوير مسيّرة "إينوخوديتس" (أوريون) الروسية، وربما ورثت "سيريوس" كذلك بعض الأنظمة التي استخدمها درون "اوريون".

ويرى الخبير أنه يجب أن تمر فترة لا تقل عن عاميْن من مرحلة الاختبارات الجوية حتى إنتاج المسيّرة صناعيا بالجملة.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن مسيّرة "سيريوس" البعيدة المدى يمكن أن تتعاون مع الطائرات المأهولة، وذلك ضمن مجموعات الطائرات الاستطلاعية والضاربة. ويفترض أن تكشف المسيّرة أهدافا وترسل إحداثياتها إلى الطائرات المأهولة.

ويبلغ وزن مسيّرة "سيريوس" عند الإقلاع نحو طنّيْن، وباع جناحها حتى 23 مترا، وسرعتها 180 كلم/ساعة، ومدى عملها الأقصى 3000 كلم، وارتفاع تحليقها 7000 متر، ويمكن أن تبقى في الجو لمدة 20 ساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا