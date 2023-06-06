علماء روس يكتشفون استخداما جديدا لنتريد البورون

اكتشف علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وزملاؤهم الأوروبيون، أن الشكل الثنائي الأبعاد لنتريد البورون، يمكن استخدامه في صنع أجهزة نانوفوتونية لأجهزة الكمبيوتر الضوئية المصغرة.

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ويشير بيان المكتب الإعلامي للمعهد، إلى أن الشكل الثنائي الأبعاد لنتريد البورون هو نظير هيكلي للغرافين، ولكنه يتكون من البورون والنتروجين بدلا من الكربون. وتثير خصائصه غير العادية الاهتمام لجهة إنشاء أنواع مختلفة من المسالك الموجية.

ويقول الباحث غيورغي يرمولايف: "فوتونات الأشعة فوق البنفسجية النانوية لا تزال في مهدها. لذلك يجب تقليل الموجات الضوئية من أجل تصغير أبعاد الأجهزة الضوئية. وقد أظهرنا أن نتريد البورون منصة ممتازة لتحقيق ذلك، لأنه بالإضافة إلى معامل الإنكسار العالي، يتميز بتباين بصري كبير".

ويضيف: "لقد اكتشفنا من خلال التجارب الجسر الذي يسمح لنا بالانتقال من الإلكترونيات إلى الضوئيات. أي استخدام مزايا الفوتونات مقارنة بالالكترونات. ونحن حاليا نعمل على إظهار هذا التفوق في دائرة فوتونية حقيقية متكاملة".

المصدر: فيستي. رو