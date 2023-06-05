الجيش الأمريكي يكشف عن مسدس جديد بوزن كيلوغراميْن

كشف البنتاغون عن مسدس جديد بوزن كيلوغراميْن من طراز LC Charger تمت إعادة تصميمه على أساس بندقية Ruger LC Carbine شبه الآلية.

أفادت بذلك مجلة "كلاشينكوف" الروسية التي قالت إن المسدس لديه ماسورة قصيرة، حيث يغيب الأخمص، خلافا للبندقية شبه الآلية.

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ويرمي المسدس الجديد بطلقات عيار 5.7×28 ملم. أما مخازنه وأدوات التحكم فيه فإنها لا تختلف عما هو عليه في بندقية Ruger LC Carbine ومسدس Ruger-5.7.

وتم تزويد المسدس بحاضن معلّق حر مصنوع من الألومينيوم مع مسند يد أمامي ونقاط لتثبيت الحزام ولوحة بيكاتيني كاملة الطول.

يبلغ الطول الإجمالي للمسدس 406 ملم، ووزنه 1.9 كيلوغرام. ويتسع مخزنه لـ20 طلقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا