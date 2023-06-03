شركة "آبل" تطرح خوذة واقع هجين جديدة بتحذيرات صحية صارمة

طرحت شركة "آبل" الأمريكية خوذة رأس للواقع الهجين، واضعة تحذيرات صحية صارمة للمستخدمين، في محاولة لحماية الشركة من الدعاوى القضائية.

ووفقا للصحفي في "بلومبرغ" مارك غورمان، الذي نشر التحذيرات على حسابه في "تويتر": "تتضمن قائمة موانع استخدام خوذة الواقع الهجين من آبل، تحذيرات للمستخدمين الذين يعانون من الصداع النصفي وإصابات الرأس".

وأضاف الصحفي: "يتم تحذير الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يرتدون أجهزة تنظيم ضربات القلب، والذين يعانون من مرض منير، من مخاطر استخدام خوذة الواقع الهجين".

وستشمل القائمة أيضا المستخدمين الذين لديهم تاريخ من إصابات الدماغ الرضحية ومتلازمة ما بعد الارتجاج والصداع النصفي والدوخة.

وأشار غورمان إلى أن التحذيرات الصحية المخصصة للمستخدمين، تهدف لحماية الشركة من الدعاوى القضائية.

والأشخاص المعرضون للإصابة بعدوى الأذن الداخلية، والذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، واضطرابات القلق، والصرع، والإغماء، أو النوبات، يجب عليهم توخي الحذر من استخدام الخوذة.

ووفقا لموقع "Wccftech": "في هذه المرحلة، آخر ما تحتاجه آبل هو كابوس العلاقات العامة، خاصة إذا وقع حادث تتدهور فيه صحة مرتديها نتيجة لارتداء سماعة رأس".

وستحذر "آبل" أيضا المشترين المحتملين لضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام الأداة الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم تقديم خوذة الرأس رسميا لأول مرة مساء يوم 5 يونيو، في مؤتمر مطوري "آبل"، حيث سيكشف القائمون عن تفاصيل تطوير وإنتاج عناصر جديدة.

وفي نهاية شهر مايو، أفاد روس يونغ، رئيس شركة Display Supply Chain Consultants ، أن خوذة الرأس للواقع الهجين من "آبل" ستتلقى شاشات ذات دقة عالية وكبيرة.

المصدر: RT + غازيتا.رو