انتهاء اختبار درون انتحاري روسي جديد على هيئة طائرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

اجتازت درونات "بريفيت – 82" الانتحارية على هيئة طائرة بنجاح كل اختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ويتم في الوقت الراهن تزويدها بالجزء القتالي وتهيئتها للاستخدام في مختلف وحدات الجيش الروسي.

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صرح بذلك ناطق باسم مكتب "أوكو" الروسي للتصاميم وقال إن الاختبارات قضت بالتأكد من مدى عمل الدرون كما أعلنه مكتب التصميم المصنع للدرون وتشغيل القناة اللاسلكية وكذلك صمود الدرون في وجه وسائل الحرب الإلكترونية المحلية.

وتم عرض الدرون على ممثلين عن كتائب التشكيلات العملياتية، بما في ذلك كتائب "كاسكاد" و"الشرق" والحرس الروسي وكذلك شركة "فاغنر" الخاصة.

ويتم في الوقت الراهن تجهيز الدرونات بأقسام قتالية وإعدادها لأول استخدام قتالي سيتحقق عما قريب.

وأوضح الناطق باسم مكتب التصميم "أوكو" أن الشركة أحضرت 12 درونا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة وقال:" نحن على اتصال دائم بالوحدات العسكرية لنأخذ بالحسبان كل ملاحظاتهم".

يذكر أن مدى عمل الدرون بلغ 30 كلم، سرعته 140 كلم/ساعة، وبمقدوره ان يحمل 5.5 كلغ من الحمولة المفيدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا