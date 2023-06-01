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من حرف واحد فقط!.. ماسك يكشف عن الاسم الجديد لموقع "تويتر"

العلوم والتكنولوجيا

من حرف واحد فقط!.. ماسك يكشف عن الاسم الجديد لموقع
Globallookpress
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أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن خططه إطلاق تسمية جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي عبارة عن تسمية مكوّنة من حرف واحد X، بحسبما كتبه ماسك يوم الخميس على "تويتر".

وجاءت تغريدة ماسك ردا على ما نشرته بوابة T(w)itter Daily News في وقت سابق عندما نقلت عن مقابلته الأخيرة، والتي أوضح فيها أن هذا الإجراء يأتي بهدف توسيع وظائف "تويتر" في المستقبل، ما يتطلب إعادة تسميتها بـ"X"، وقال: "هذا صحيح".

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يشار إلى أنه في 27 أكتوبر 2022، أبرم ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على "تويتر"، أعلن فورا بعد الشراء، أنه قام بفصل عدد من المديرين التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال.

بعد ذلك، قال ماسك إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" لأنّه عين رئيسة تنفيذية جديدة.. وقال: "ستبدأ مهامها في غضون ستة أسابيع".

المصدر: تاس

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