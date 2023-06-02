روسيا تطور سفنا عسكرية جديدة مزودة بطائرات بدون طيار

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء الروس يعملون على مشروع لتطوير سفن حربية جديدة مجهزة بأسلحة متطورة وطائرات مسيرة.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء الروس يعملون حاليا على تطوير سفن جديدة في إطار المشروع الحكومي 20386، وستتمتع هذه السفن بالقدرة على التخفي عن الرادارات، وستكون قادرة على نقل الطائرات المسيرة والمروحيات.

وتعتمد السفن الجديدة التي تطورها روسيا في إطار المشروع المذكور مبدأ التسلح المعياري، لتجهيزها بمختلف أنواع الأسلحة وتعديل منظومات تسليحها باستمرار، وصممت لتكون سفنا عسكرية متعددة الاستخدامات قادرة على حماية المناطق البحرية القريبة والبعيدة، وحماية الممرات البحرية والسفن التجارية.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 109 أمتار، وعرضها 19 م، ومقدار إزاحتها للمياه 3400 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 32 عقدة بحرية، وحمل مروحيات Ka-27 و Ka-29 الروسية.

وتشمل منظومة تسليحها الأساسية مدافع А-190-01 من عيار 100 ملم، وروشاشي AK-630M من عيار 30 ملم، وأنظمة Redut للدفاع الجوي، وأنظمة مضادة للغواصات، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى.

المصدر: سلاح روسيا