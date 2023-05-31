شركة صينية تنجح في تحقيق أول مشروع للطاقة النظيفة بيئيا في منطقة التبت

قامت شركة SANY Renewable Energy الصينية بتجميع ونشر أول توربين ريحي في منطقة التبت، وذلك في إطار تحقيق مشروع "كوماي" حيث بلغت قدرة التوربين 50.6 ميغاواط.

وتخطط الشركة لأن تنشر هناك 7 توربينات رياح من طراز SI-16036 تم تصنيعها خصيصا للعمل في ظروف المناخ القاسي.

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وتستعرض تلك التوربينات تكيفها الممتاز مع الظروف الجبلية المحلية والقدرة على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ومقاومة الصواعق والتصدي لدرجات الحرارة المنخفضة والجليد.

ويعتقد أصحاب المشروع أن نشر توربينات الرياح سيغيّر مشهد الطاقة المحلي وسيزيد من مرونة نظام الطاقة الكهربائية في المنطقة. وعلاوة على ذلك فإن مثل هذه المشاريع توسع، حسب أصحاب المشروع، حدود الطاقة المستقرة.

المصدر: t.me