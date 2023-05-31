انتهاء اختبار نموذج مطور من رشاش "آكا – 12" الروسي

تم إدخال تعديلات في تصميم رشاش " آكا – 12" بناء على نتائج استخدامه في العملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا.

وقد تحدث كبير المصممين لشركة "كلاشينكوف" سيرغي أورجومتسيف كيف صار النموذج الحالي للرشاش يختلف عن النموذج الذي دخل الخدمة في الجيش الروسي سابقا.

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ويشار إلى أن النموذج المطور خال من نظام إطلاق النيران برشقة تتضمن طلقتيْن، وإنه حصل على مفتاح الأمان من جانبي جسم الرشاش.

وطرأت تعديلات كذلك على أجهزة التصويب، ولها وضعيتان حيث تخصص إحدى الوضعيتين لإطلاق النيران إلى مسافة الرمي المباشر، وتخصص ثانيتهما للرماية إلى مسافة بعيدة.

حصل النموذج المطور من AK-12 على قطعة خد قابلة للتعديل، مما يبسّط تكيفه مع الرامي واستخدام أجهزة التصويب التي لها خط رؤية أعلى، مقارنة بخط الرؤية القياسي.

وحصل الرشاش المطور كذلك على واق يدوي جديد أصبح أقوى وأكثر راحة. وهناك ميزة أخرى لـAK-12 المطور وهي وجود مخمد لهب غير قابل للفك، يمكن استكماله بكاتم صوت قابل للفك.

ونتيجة تعديلات تم إدخالها أصبح "آكا – 12" أخف وأكثر راحة. ويجب أن يختتم اختبار الرشاش المطور في يونيو. أما الدفعة الأولى منه فهي جاهزة لتسلم إلى وزارة الدفاع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا