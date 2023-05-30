العلماء يحددون مكونات عطر عمره 2000عام

تمكن علماء من جامعة قرطبة الوطنية الاسبانية من تحديد مكونات عطر عمره أكثر من 2000 عام.

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وتفيد مجلة Heritage إلى أن أساس هذا العطر هو زيت نباتي، على الأكثر زيت زيتون، ولتحويله إلى عطر اضيف له زيت نبات الباتشولي (الاسم العلمي Pogostemon cablin).

وقد حلل الباحثون هذا العطر الذي عثر عليه في قارورة من الكريستال الصخري في إحدى الجرار المحتوية على رماد جثة محروقة بضريح، ربما يعود لعائلة ثرية، في عام 2019 أثناء تشييد مبنى في مدينة كارمونا الإسبانية.

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ووفقا للباحثين كانت القارورة مغلقة باحكام لذلك بقيت فيها بقاية صلبة للمادة العطرية.

وقد استخدم الباحثون عدة طرق لتحديد مكونات العطر الذي كان موجودا في هذه القارورة، بما فيها طريقة الاستشراب أو الكروماتوغرافيا (التفريق اللوني) و مطياف الكتلة (Mass spectrometry)‏.

المصدر: نوفوستي