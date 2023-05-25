روسيا تنزل إلى المياه سفينة دوريات جديدة للقوات الخاصة

أعلنت شركة "ألماز" الروسية أنها أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة دوريات عسكرية طورتها للقوات الخاصة التابعة لخفر السواحل في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حوض بناء السفن التابع للشركة في بطرسبورغ الروسية شهد مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة من الفئة الثانية المعدلة من سفن "بورغا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22120 لتستخدم كسفن دوريات لخفر السواحل.

وتعتبر السفينة الجديدة أول سفينة من فئة "بورغا" تم تجهيزها بمنظومات تسليح خاصة من ضمنها منظومات AK-630 المدفعية، ومن غير المعروف بعد إلى أي أسطول ستكون تابعة في خدمة الجيش الروسي.

تنتمي سفن "بورغا" الروسية إلى فئة سفن الدوريات المتعددة الأغراض القادرة على العمل في المياه المغطاة بالجليد، وتم تدعيم هياكلها لتكون قادرة على شق الجليد الذي تزيد سماكته عن نصف متر.

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ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 24 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 25 شخصا إضافة إلى 14 عسكريا، والعمل في مهمات تستمر 20 يوما دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن.

المصدر: سلاح روسيا