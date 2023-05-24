روسيا تستخدم مسيرات خشبية لخداع الدفاعات الجوية الأوكرانية

يستخدم الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة مسيرات جوية ذات تصميم مميز لخداع الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال خبير من موقع BLITZ Aircraft Unmanned في حديث أدلى به لبوابة Defence Blog الإلكترونية إن الطائرات بدون طيار التي تلفت انتباه الدفاعات الجوية الأوكرانية مصنوعة من الخشب والبلاستيك الرغوي، ويتم تجميعها بواسطة شريط لاصق.

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مع ذلك فإن تلك الدرونات المبتكرة تستخدم محركات كهربائية حديثة وأجهزة إلكترونية، وتجمع بذلك بين التكنولوجيات العالية والتقنيات البدائية.

وبمقدور الدرون الخشبي أن يحمل حتى 10 كيلوغرامات من الحمولة المفيدة ويحلّق بها إلى مسافة 600 كيلومتر. وقد أظهرت سلسة أخيرة من الضربات الجوية الروسية إلى المنشآت الأوكرانية أن المسيّرات الخشبية تحلّق ضمن الموجة الأولى، مضللة الدفاعات الجوية ومشكلة الضغط عليها لتمهيد الطريق أمام الصواريخ المجنحة والدرونات الانتحارية.

وأعاد الخبير إلى الأذهان أن روسيا واجهت لأول مرة مثل هذا التكتيك في أثناء هجمات المسيّرات المبتكرة التابعة للإرهابيين على القواعد العسكرية في سوريا.

المصدر : روسيسكايا غازيتا