محلل عسكري روسي: المهندسون الروس يكتشفون "ترياقا" ضد صواريخ "هايمارس"

وجد المهندسون الروس "ترياقا" ضد منظومة "هايمارس" الأمريكية الصنع بعد دراسة صاروخها ومنصة إطلاقه، وجعلوا المنظومة الأمريكية المذكورة هدفا روتينيا للصواريخ الروسية.

وقد تحدث فيكتور بارانِتس، العقيد المتقاعد والمحلل العسكري لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية عن الطرق التي استطاع الجيش الروسي اعتمادا عليها مكافحة منظومة "هايمارس" الأمريكية ، مشيرا إلى أن صواريخ "هايمارس" التي تتميز بالتخفي الجيد عن الرادارات تحلّق على ارتفاع عال ويتم توجيهها بواسطة نظام الملاحة الفضائية "جي بي إس".

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وقال لم يفهم الأخصائيون في الدفاع الجوي الروسي أولا كيف يمكن مكافحة صواريخ "هايمارس". لكن بعد أن استطاع الجنود الروس الاستيلاء على منصة إطلاقها والحصول على صاروخ جاهز لم يتعرض لأي خلل تم نقلهما إلى أحد المعاهد العسكرية الروسية للبحوث العلمية حيث أخضع الصاروخ والمنصة لدراسة دقيقة. ووجد المهندسون الروس "ترياقا" ضد "هايمارس" وتمكّنوا من إيجاد طريقة لـ"ترويضها".

ويقول بارانِتس إن كل نشرة إعلامية تقريبا تصدر عن وزارة الدفاع الروسية صارت تتضمن الآن معلومات عن تدمير صاروخ أو صاروخيْن أو حتى 5 صواريخ من طراز "هايمارس".

أما المحلل الأوكراني في موقع 19Fortyfive الإلكتروني ماكسيم سكريبتشنكو، فكان قد أشار مؤخرا إلى أن الجيش الروسي "اخترق" راجمات صواريخ "هايمارس" الأمريكية في أوكرانيا بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية. وبحسب المحلل الأوكراني فإن القوات المسلحة الروسية تنجح أكثر فأكثر في تعطيل عمل أجهزتها الإلكترونية باستخدام أجهزة إسكات وتشويش تجعلها تفشل في إصابة الأهداف المراد تدميرها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا