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ضابط أمريكي سابق: صناع السلاح الأمريكي يضللون الحكومة الأمريكية بشأن إمكانات مجمع "هايمارس"

العلوم والتكنولوجيا

ضابط أمريكي سابق: صناع السلاح الأمريكي يضللون الحكومة الأمريكية بشأن إمكانات مجمع
molva33.ru
منظومة "هايمارس" الصاروخية الأمريكية
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يرى الضابط السابق في الجيش الأمريكي ستانيسلاف كرابيفنيك أن واشنطن سقطت رهينة لخداع شركاتها المصنّعة للأسلحة.

 بما فيها صناع "منظومات "هايمارس" الصاروخية.

فيبالغ العديد من صناع الأسلحة في الولايات المتحدة في إعلان مواصفات منتجاتهم. ذلك أن منظومات "هايمرس" لم تُظهر أفضل مواصفاتها في مواجهة الأسلحة الروسية.

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وحسب كرابيفنيك، فإن منظومات "هايمارس" استخدمت سابقا ليس ضد أقوى الجيوش في العالم. وغالبا ما لم تصب صواريخ "هايمارس" أهدافها. وأشار الضابط السابق إلى أسباب ذلك وهي:

السبب الأول يكمن في أن الروس قد دمّروا عددا من المنظومات ومستودعات الصواريخ والمعدات الحربية.

والسبب الثاني في أن الجنود الروس صاروا يكفون عن نشر عرباتهم بالقرب من مراكز القيادة بل يوزعونها على الأرض المكشوفة، ما يعقّد إلى حد بعيد عمل العدو.

والسبب الثالث والأهم يكمن في أن الجيش الروسي قد وجد وسيلة لمكافحة صواريخ "هايمارس" هي أسلحة الحرب الإلكترونية الحديثة التي تقوم بإسكات هذا "السلاح الأمريكي الخارق".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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