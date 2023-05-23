الجيش الروسي يتسلم مدفعا منافسا لـ"سيزار" الفرنسي

انتهت في روسيا الاختبارات الحكومية لمدفع "مالفا 2 إس 43" الذاتي الحركة الجديد الذي يمكن مقارنته ب"سيزار" الفرنسي.

وقد أكدت الاختبارات كل المواصفات التي طرحها مصمموه.

أعلن ذلك ألكسندر بوتابوف مدير عام شركة "أورال فاغون زافود" الروسية على هامش معرض MILEX 2023 للأسلحة والمعدات الحربية الذي يقام حاليا في عاصمة بيلاروس مينسك.

ووصف بوتابوف "مالفا" بأنه أفضل مدفع للقوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أن المدفع تم تصميمه في معهد "بوريفيستنيك" للبحوث العلمية. وقال إن "نجاح الاختبارات الحكومية يسمح لنا بالبدء في تزويد وحدات الجيش الروسي به".

يستخدم المدفع لتدمير مراكز القيادة وأرتال المدرعات والمنشآت المحصنة والواقعة على مسافة بعيدة بقذائف نووية وكلاسيكية. ومدى عمله 25–30 كلم وفقا لنوع القذيفة، سرعة الرماية 7 طلقات في الدقيقة.

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يذكر أن "مالفا" هو مدفع تم وضعه على منصة مدولبة للشاحنة الثمانية العجلات. وعياره 152 ملم. ومن أهم مميزاته قابليته للمناورة السريعة. وبفضل الشاسي المدولب يسير المدفع الذاتي الحركة سريعا على الطرق المعبدة والترابية على حد سواء. ولا يزيد وقت انتقاله من وضع السير إلى نظام القتال عن دقيقة واحدة فقط.

جدير بالذكر أن مدفع "سيزار" الفرنسي عيار 155 ملم يوضع أيضا على منصة الشاحنة المدولبة الثمانية العجلات ويبلغ مدى عمله 42 كلم. وسرعة رمايته 6 طلقات في الدقيقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا