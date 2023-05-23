روسيا تختبر نموذجا لمحرك واعد للطائرات

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها انتهت من اختبار نموذج لمحرك جديد يمكن استعماله في مختلف أنواع المروحيات والطائرات.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "أكملت روستيخ اختبار نموذج محرك VK-1600V الذي طورته للطائرات والمروحيات، وتم تجميع نماذج أولية من هذا المحرك، وسيتم اختبارها مع مروحيات Ka-62 الروسية العام القادم".

وأضاف البيان "تم تصميم المحرك VK-1600V لمروحيات Ka-62 الروسية وبعض أنواع المروحيات الأجنبية، بما يسمح بإدخال تعديلات مختلفة عليه ليصبح مناسبا للعمل مع الطائرات المسيرة وفي محطات توليد الطاقة لطائرات الركاب الخفيفة وطائرات النقل الإقليمي المخصصة للرحلات القريبة والمتوسطة".

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وحول الموضوع قال كبير مصممي شركة "كليموف" لصناعة المحركات التابعة لـ "روستيخ" أنطون كولوسوف: "محركات VK-1600V تتمتع بكفاءة عالية بالنسبة لترشيد استهلاك الوقود مقارنة بمحركات الطيران الشبيهة بها، وتمكنا من تقليل وزن هذه المحركات بنسبة 10% وتقليل استهلاكها للوقود مقارنة بباقي المحركات من نفس الفئة".

وحصلت محركات VK-1600V الروسية الجديدة على وحدات طاقة من تطوير شركة "كليموف" الروسية، كما زوّدت بتقنيات لتشخيص واكتشاف الأخطاء في عمل المحرك لإصلاحها.

المصدر: سلاح روسيا