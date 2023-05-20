 
مباشر

الارجنتين..اكتشاف نوع جديد من الديناصورات العملاقة العاشبة

العلوم والتكنولوجيا

الارجنتين..اكتشاف نوع جديد من الديناصورات العملاقة العاشبة
Gettyimages.ru ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vc5f

اكتشف علماء الأحافير الأرجنتينيون بقايا نوع جديد من الديناصورات العملاقة العاشبة كانت تعيش قبل 90 مليون عام.


ويشير المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية، إلى أن العلماء أطلقواعلى النوع الجديد المكتشف اسم chucarosaurus diripienda.

إقرأ المزيد
العثور على نوع جديد من ديناصورات آكلة اللحوم في الأرجنتين
العثور على نوع جديد من ديناصورات آكلة اللحوم في الأرجنتين

ويقول العالم ماثيوس موتتا: "استنادا إلى طول عظم الفخذ المكتشف الذي يبلغ حوالي مترين. نعتقد أن وزن هذا الديناصور كان يتراوح بين 40 و50 طنا وطوله حوالي 30 مترا".

ووفقا له، مقارنة بأنواع الديناصورات العملاقة الأخرى، عظام هذا النوع أرق،

ويقول: "وهذا يشير إلى أنه كان رشيقا مقارنة بالديناصورات العملاقة الأخرى".

ويشير العلماء إلى أن النوع الجديد ينتمي إلى فصيلة زاوروبود، التي عثر العلماء عام 2019 على بقايا ديناصورين منها خلال رحلة استكشافية في مقاطعة ريو نيغرو.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة