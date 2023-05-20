الارجنتين..اكتشاف نوع جديد من الديناصورات العملاقة العاشبة

اكتشف علماء الأحافير الأرجنتينيون بقايا نوع جديد من الديناصورات العملاقة العاشبة كانت تعيش قبل 90 مليون عام.



ويشير المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية، إلى أن العلماء أطلقواعلى النوع الجديد المكتشف اسم chucarosaurus diripienda.

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ويقول العالم ماثيوس موتتا: "استنادا إلى طول عظم الفخذ المكتشف الذي يبلغ حوالي مترين. نعتقد أن وزن هذا الديناصور كان يتراوح بين 40 و50 طنا وطوله حوالي 30 مترا".

ووفقا له، مقارنة بأنواع الديناصورات العملاقة الأخرى، عظام هذا النوع أرق،

ويقول: "وهذا يشير إلى أنه كان رشيقا مقارنة بالديناصورات العملاقة الأخرى".

ويشير العلماء إلى أن النوع الجديد ينتمي إلى فصيلة زاوروبود، التي عثر العلماء عام 2019 على بقايا ديناصورين منها خلال رحلة استكشافية في مقاطعة ريو نيغرو.

المصدر: تاس