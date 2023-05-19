الإمارات تكشف عن أول روبوت محلي الصنع لإطفاء الحرائق

كشفت شركة "FFBOTS" الإماراتية عن روبوت بمواصفات مميزة طورته ليساهم في عمليات إطفاء الحرائق.

وأشارت الشركة في بيان لها أن روبوت "وابل" الجديد يمكنه ضخ 8000 لتر من المياه في الدقيقة بمدى يصل إلى 100 متر وبارتفاع يصل إلى 50 مترا.

ويتم التحكم بالروبوت على بعد 1000 متر، وهو مزود بأربعة مداخل لخراطيم المياه، ونظام GPS لمساعدة رجال الإطفال على توجيهه ورسم خرائط الموقع للاستفادة المطلقة من إمكاناته الفنية.

وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي للشركة والخبير في علم الروبوتات، محمد إسلام : "الشركة سعت منذ تأسيسها الى تصميم وتصنيع وتجميع التقنيات (الروبوتات) محليا مع التركيز على استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية، مستلهمة رؤيتها من خبرات وشغف الفريق المؤسس للشركة وتطلع مستثمريها نحو ابتكارات تعتمد الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع رؤية وتوجهات حكومة الإمارات".

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وأضاف "انطلقنا من الإمارات باستثمار إماراتي سعودي مشترك، ونعتزم التوجه للعالمية آخذين بعين الاعتبار توجيهات حكومة الإمارات الداعية الى الاستفادة القصوى من استخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الحياة والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال الاستجابة اللحظية لعمليات مكافحة الحرائق، خصوصا في اقتصاد يعتبر من الأسرع نموا في العالم، حيث تنتشر المشروعات والمصانع العملاقة والمناطق الحرة والمستودعات والأبراج السكنية العالية وغيرها من المناطق الحساسة".

المصدر: الإمارات اليوم