روسيا تعلن عن صاروخ من طراز جديد سيدخل العملية العسكرية في أوكرانيا.. تعرف على مواصفاته!

بدأت روسيا في الإنتاج الصناعي المتسلسل لصاروخ "برونيبوشيك" الجوي الفائق القدرة.

أفاد بذلك نائب مدير عام شركة "تيخماش" الروسية ألكسندر كوتشكين. وقال على هامش معرض MILEX-2023 الدولي للأسلحة والمعدات الحربية الذي افتتحت أعماله يوم 17 مايو في مينسك البيلاروسية، إن "صاروخ "برونيبوشيك" قد دخل الخدمة في الجيش الروسي، وبدأ إنتاجه على دفعات، وهناك طلب لهذا الصاروخ الحديث وسنشهد العام الجاري استخدامه في العملية العسكرية الخاصة".

إقرأ المزيد

يذكر أن"برونيبوشيك" يخصص لتستخدمه طائرات حربية مثل "سو-25" ومروحيات "مي – 8" وغيرها من الطائرات والمروحيات الحربية المزوّدة بمنصات الصواريخ الجوية غير الموجهة. وسينضم الصاروخ الجديد إلى اسرة الصواريخ إس – 8" عيار 80 ملم.

ووفقا لمعلومات واردة من وسائل الإعلام المفتوحة فإن قدرة "برونيبوشيك" تتقدم على قدرة سابقاته بمقدار 5 - 6 أضعاف. وبمقدور الصاروخ اختراق الحواجز الخرسانية وإصابة العدو داخل المنشآت الدفاعية المحصنة.

يذكر أن معرض MILEX-2023 الدولي للأسلحة والمعدات الحربية يقام في عاصة بيلاروس مينسك في الفترة ما بين 17 و20 مايو، وتقدم فيها منتجاتها شركات القطاع الدفاعي الروسي، ومن ضمنها شركة "تيخماش".

المصدر:نوفوستي