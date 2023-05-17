إسرائيل تكشف عن غواصة "الحوت الأزرق" المسيّرة

أعلن موقع Naval News أن إسرائيل كشفت خلال معرض UDT-2023 في لندن عن غواصة مسيّرة جديدة تعمل على تطويرها.

وجاء في منشور على الموقع "خلال معرض UDT-2023 الذي أقيم في لندن كشفت شركة IAI الإسرائيلية عن غواصة مسيرة كبيرة من نوع XLUUV سمّتها (الحوت الأزرق)، تعمل على تطويرها لمهام مكافحة الغواصات والألغام البحرية ومهمات الاستطلاع".

وأشار الموقع إلى أن الشركة منحت زوار المعرض على إمكانية الاطلاع على تصميم الغواصة وميزاتها باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.

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ووفقا للمطورين فإن الغواصة الجديدة يبلغ طولها 10.9 م، وقطر هيكلها 1.12 م، ووزنها 5.5 طن، ويمكنها الغوص إلى عمق 300 م تحت سطح الماء، كما جهّزت برادارات مرحلية نشطة، وكاميرات كهرضوئية وكاميرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء، وأجهزة سونار متطورة، ومنظومات للاتصال مع الأقمار الصناعية.

ومن جهته أشار القبطان المتقاعد في البحرية الإسرائيلية، مايكل سيلا إلى "أن غواصة الحوت الأزرق الجديدة ستكون مفيدة في مهمات اكتشاف وتعقب الغواصات، وأن تقنياتها الحديثة تجعل عملية اكتشافها صعبة من قبل الغواصات المعادية".

المصدر: سلاح روسيا