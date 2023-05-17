في اختراق حقيقي.. العلماء يجدون طريقة لجمع الحمض النووي البشري من أي مكان تقريبا!

يمكن القول إن عصر إخفاء الهوية قد انتهى، لأن الحمض النووي في الهواء والماء يعني أنه يمكن تعقب الأشخاص في المستقبل أينما ذهبوا.

أصدر العلماء تحذيرا بعد اكتشاف الحمض النووي البشري المعقد الذي يمكن اكتشافه من الهواء والماء وحتى من آثار الأقدام على شاطئ رملي.

وقد يكون هذا اختراقا حيويا عندما يرفض القتلة الكشف عن المكان الذي دفنوا فيه ضحاياهم، ما يسمح للطائرات بدون طيار التي تبحث عن الحمض النووي بالعثور على رفات بشري في أماكن نائية.

ويمكن أن يساعد في العثور على الأشخاص المفقودين، وعلى وضع المجرمين في مسرح الجريمة.

لكن الباحثين حذروا من أنه يمكن استخدامه أيضا لتوصيف فرد بناء على حمضه النووي وربما معرفة ما إذا كان قد تواجد في مناطق معينة.

ويبدو أن العلماء الذين يقفون وراء التحذير، معتادون أكثر على إعلام الجمهور بالسلاحف البحرية، وعادة ما يستخدمون الحمض النووي في البيئة للتعرف على أمراض السلاحف.

لكنهم وجدوا كمية هائلة من الحمض النووي البشري في عيناتهم، لذلك قرروا إجراء مزيد من التحقيق.

واتضح أن من الممكن إزالة الحمض النووي في الهواء من مبنى مستشفى بيطري، والمياه في الأنهار والمحيطات، وحتى الرمال على الشاطئ.

ويكشف هذا الحمض النووي عن الأصول الجينية للأشخاص، مثل ما إذا كانوا أوروبيين، والطفرات الجينية التي تظهر خطر إصابة شخص ما بأمراض من مرض السكري والتوحد إلى أمراض القلب، بناء على نتائج ست عينات من الحمض النووي من الماء واثنتين من الهواء.

لكن قال الباحثون إن المثير للقلق هو أن ما يكفي من الحمض النووي متاح من الهواء في غرفة أو آثار أقدام على الشاطئ لإظهار ما إذا كان هناك شخص ما - إذا كان ملف الحمض النووي لهذا الشخص معروفا.

وهناك بالفعل مخاوف من أن الملايين من الأشخاص الذين يقدمون طواعية حمضهم النووي لأبحاث شجرة العائلة، أو لمعرفة ما إذا كانوا منحدرين من الفايكنغ، يخاطرون بإنشاء قاعدة بيانات جينية ضخمة، يمكن في المستقبل إساءة استخدامها من قبل شركات التأمين المهتمة بمعرفة خطر مرض هؤلاء الناس في المستقبل.

لكن الحمض النووي المأخوذ من الهواء والماء، دون معرفة الأشخاص الذين ينتمون إليه، يمكن أن يكون له عواقب أسوأ على الخصوصية.

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وقال الدكتور ديفيد دافي، الذي قاد مشروع الحمض النووي من جامعة فلوريدا: "فوجئنا باستمرار طوال هذا المشروع بكمية الحمض النووي البشري التي وجدناها وجودة هذا الحمض النووي. في معظم الحالات، تكافئ الجودة تقريبا ما إذا كنت قد أخذت عينة من شخص ما. هناك ما يكفي من الحمض النووي في البيئة لتعقب الأشخاص في المستقبل، إذا كانت لديك معلومات حول الحمض النووي الخاص بهم. وهذا يثير مخاوف بشأن المراقبة والخصوصية".

ويتم إخراج الحمض النووي البشري من الزفير والسعال في الهواء، ثم يتم دفعه في المجاري المائية من المرحاض، ويترك في البيئة الطبيعية ونحن نسير من خلاله.

ويستخدم الحمض النووي في أعمال الصرف الصحي من المراحيض المنزلية بالفعل لتتبع انتشار الأمراض مثل الكوفيد وجدري القرود والسل.

لكن الدليل على أن الحمض النووي في البيئة عالي الجودة يعني أنه يمكن استخدامه للعثور على المواقع الأثرية إذا كانت تحتوي على قبور أو تضحيات بشرية.

ولم يختبر الباحثون ما إذا كان يمكن العثور على الحمض النووي لشخص ما في غرفة بعد مغادرته مؤخرا، لكن الدراسات السابقة تشير إلى أن هذا ممكن، ما قد يساعد في التحقيقات الجنائية.

وقد تم العثور على الحمض النووي البشري أيضا في أنهار في إيرلندا وفلوريدا، وكذلك في شاطئ في فلوريدا.

نشرت في مجلة Nature Ecology and Evolution.

المصدر: ديلي ميل