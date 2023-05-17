"لا يستطيع ضوء القمر أن يخفت بريقه" .. نجم عمره 450 مليون عام يضيء سماءنا طوال شهر مايو

يسطع أحد ألمع النجوم في سمائنا بشكل مذهل خلال الشهر الجاري لدرجة أن حتى ضوء القمر لا يستطيع أن يخفت بريقه.

وسيشهد مراقبو السماء النجم الواقع في كوكبة القيثارة، على بعد 25 سنة ضوئية من الأرض مثل نقطة زرقاء مذهلة في سماء الليل طوال شهر مايو.

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وسيظهر "النسر الواقع" (Vega)، وهو خامس ألمع نجوم سمائنا كلها والثاني في نصف الكرة الشمالي، أسفل الأفق بحلول منتصف المساء ويرتفع قبل أربع دقائق كل يوم بينما يدور كوكبنا حول الشمس.

وسيكون النجم البالغ من العمر 450 مليون عام مرئيا في نصف الكرة الجنوبي حتى أربع ساعات بعد منتصف الليل ويمكن رؤيته من خطوط العرض الشمالية الوسطى في الصباح الباكر.

ويتألق "النسر الواقع" بشكل مشرق كل عام حيث يزحف الصيف إلى نصف الكرة الشمالي بسبب موقع الأرض حول الشمس. وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في خطوط العرض الشمالية الوسطى، يظهر "النسر الواقع" أسفل الأفق لمدة سبع ساعات فقط في اليوم، ما يعني أنه مرئي كل ليلة تقريبا من العام.

وفي أقصى الجنوب، يقع "النسر الواقع" تحت الأفق لفترات طويلة ولكنه لا يتواجد في ألاسكا وشمال كندا ومعظم أوروبا. وفي مايو، يمكن رؤيته بالعين المجردة - حتى من خلال ضوء القمر الساطع.

وكان "النسر الواقع" نجم الشمال منذ عدة آلاف من السنين، ومن المقرر أن يستعيد الاسم في نحو 12 ألف عام، وفقا لتقارير موقع Space.com، وهذا لأن إدراكنا للشمال يتغير إلى نجوم مختلفة على مدار 26 ألف عام بسبب تذبذب محور الأرض.

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ويقع النسر الواقع في رأس مجموعة نجمية فرعية ضخمة تسمى "مثلث الصيف" مع نجمتين أخريين، "النسر الطائر" (Altair) و"ذنب الدجاجة" (Deneb). وبينما يمكن العثور عليه في النصوص القديمة، إلا أنه تم تصويره لأول مرة في عام 1850.

وكان هذا النجم محور تركيز علماء الفلك، حيث استخدموه للتعرف على الأنظمة الشمسية التي ما تزال في المراحل الأولى من تكوينها.

وفي عام 2013، اكتشف علماء الفلك دليلا على وجود حزام كويكبات يحيط بالنجم مثل الحزام الذي يدور حول الشمس. وإذا تم تأكيد ذلك، فمن المحتمل أن يكون لدى "النسر الواقع" نظام شمسي يحتوي على كواكب صخرية مشابهة للأرض أو المريخ.

المصدر: ديلي ميل