كيف يمكن أن تكون نهاية العالم؟ .. أكثر 10 محفزات مرجحة لـ"يوم القيامة"!

هناك الكثير من أفلام هوليوود حول موضوع كيف يمكن أن ينتهي عالمنا، ولكن إذا حدثت كارثة عالمية، فما الذي يمكن أن يقع عليه اللوم لمحو كل أشكال الحياة على الأرض؟.

يمكن أن يؤدي ثقب أسود متجول وتأثير كويكب عملاق وحرب نووية إلى حدوث مثل هذه الكارثة، مثل ظهور الروبوتات القاتلة أو انعكاس المجال المغناطيسي لكوكبنا.

وقد يبدو العديد من هذه الأشياء بعيد المنال، لكن مع تسجيل "ساعة يوم القيامة" في 90 ثانية قياسية حتى منتصف الليل هذا العام - وحذر العلماء من أن استمرار وجود البشرية في خطر أكبر من أي وقت مضى - أصبح التهديد الآن حقيقيا.

فكيف بالضبط ستحدث هذه الاحتمالات المدمرة؟، يلقي MailOnline نظرة على ذلك.

اصطدام كويكب عملاق

أنهى عهد الديناصورات قبل 66 مليون سنة، لذلك هناك فرصة لحدث مرعب مرتبط بالصخور الفضائية يمكن أن يحدث يوما ما مرة أخرى.

اصطدم كويكب تشيككسولوب ببحر ضحل في ما يعرف الآن بخليج المكسيك، ما تسبب في حدوث موجات تسونامي ضخمة وأطلق سحابة ضخمة من السخام والغبار ما تسبب في تغير المناخ العالمي ومحو 75% من أنواع الحيوانات والنباتات على الأرض.

ويقدر علماء الفلك أن أحد هذه الكويكبات الوحشية يجب أن يصطدم بكوكبنا مرة واحدة كل 100 مليون سنة أو نحو ذلك.

وهذا من شأنه أن يضعنا على الطريق الصحيح لحدث آخر على مستوى الانقراض في حوالي 30 مليون سنة، ولكن مع التقدم التكنولوجي المستمر، من غير المرجح أن تشكل نفس الخطر مثل تشيككسولوب.

وفي العام الماضي فقط، أجرت وكالة ناسا بنجاح أول اختبار دفاع كوكبي على الإطلاق للإنسانية يتضمن حرف كويكب في أعماق الفضاء.

وغيرت المركبة الفضائية DART التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية، مدار صخرة فضائية بعرض 520 قدما (160 مترا) تُعرف باسم Dimorphos عندما اصطدمت بها بسرعة 14000 ميل في الساعة.

ولم يكن Dimorphos يشكل خطرا علينا، لكن نجاح المهمة يشير إلى أن لدينا بالفعل فرصة جيدة جدا لتشتيت أي كويكب ضخم متجه إلى الأرض.

إقرأ المزيد

أضف إلى تلك المراقبة المحسّنة: لا تعرف ناسا أي كويكب أو مذنب في مسار تصادم مع كوكبنا حاليا، لذا فإن احتمال حدوث تصادم كبير ضئيل جدا.

الروبوتات القاتلة

كثر الحديث مؤخرا عن المخاطر التي تشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI).

وبعد نجاح روبوتات الدردشة مثل ChatGPT، التي اجتاحت العالم منذ إطلاقها في نهاية العام الماضي، اندلعت حرب في وادي السيليكون بشأن ما إذا كان ينبغي بذل المزيد من أجل مراقبة التكنولوجيا سريعة التطور.

وينقسم أعظم العقول في العالم حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي أمرا جيدا أم سيئا للإنسانية، مع وجود أمثال مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، والرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، في جانب واحد من الجدل، وإيلون موسك والشريك المؤسس لشركة آبل ستيف وزنياك من جهة أخرى.

وامتد الجدل المرير إلى المجال العام في وقت سابق من هذا العام عندما وقّع أكثر من 1000 من كبار رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا على خطاب يدعو إلى التوقف مؤقتا عن "السباق الخطير'' لتعزيز الذكاء الاصطناعي.

وقالوا إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة قبل أن يفقد البشر السيطرة على التكنولوجيا ويخاطرون بالقضاء عليها بواسطة الروبوتات.

وفي عام 2018، حذر الأستاذ الشهير في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ماكس تيجمارك من أن البشر يمكن أن يصبحوا يوما ما عبيدا للآلات الذكية التي يصنعونها.

وحذر العلماء والناشطون من أن مثل هذه الروبوتات تمثل "الثورة الثالثة" في الحرب بعد البارود والأسلحة النووية، لكنها قد تجعل وجودنا ذاته موضع تساؤل.

ويعتقد العديد من علماء الكمبيوتر أن التفرد - النقطة التي يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري - بات قريبا، ما يعني أننا سنكتشف قريبا ما إذا كانت الروبوتات ستكون شيئا جيدا أم سيئا جدا للبشرية.

بركان خارق

يرى البعض أن البراكين الهائلة هي أخطر تهديد طبيعي لوجودنا، ولديها القدرة على التسبب في زوال ناري للغاية لجنسنا البشري.

وتحدث ثورات 20 من البراكين العملاقة المعروفة على الأرض نادرا - في المتوسط، مرة واحدة كل 100000 عام تقريبا.

ولكن عندما يحدث ذلك، يكون لها تأثير مدمر على مناخ كوكبنا وبيئته.

وأوضح الخبراء كيف يمكن أن يؤدي ثوران بركان ضخم إلى نهاية العالم.

إقرأ المزيد

أولا، ستكون هناك سلسلة من الزلازل القوية مع اندفاع الصهارة إلى سطح الأرض، قبل أن يطلق "ثوران عملاق'' الحمم البركانية على بعد 40 ميلا (64 كيلومترا) والرماد والغازات السامة تندفع نحو السماء لتشكل أكبر تهديد للحياة على الأرض.

وقال العلماء إن انتشار الرماد البركاني سيؤثر أيضا على سكان العالم، لأنه سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، ما يجعل الزراعة صعبة، وبالتالي يؤدي إلى المجاعة في جميع أنحاء العالم.

الكائنات الفضائية المحتملة

يتفق معظم الخبراء على أن الحياة الفضائية موجودة بشكل شبه مؤكد في مكان ما في الكون، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية قد تم اكتشافها حتى الآن في مجرتنا، وهناك حوالي 200 مليار مجرة في المجموع.

لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل هو ما إذا كان أي من هذا سيكون ذكيا.

بناء على الاحتمالية المذكورة، سيكون من العدل أن نأمل أن لا يكون الأمر كذلك.

كما حذر الفيزيائي الراحل البروفيسور ستيفن هوكينغ ذات مرة: "إذا نظرت إلى التاريخ، فإن الاتصال بين البشر والكائنات الأقل ذكاء غالبا ما يكون كارثيا من وجهة نظرها، وقد سارت المواجهات بين الحضارات ذات التقنيات المتقدمة مقابل التقنيات البدائية بشكل سيء".

وأظهر دعما للجهود المبذولة للعثور على كائنات فضائية من خلال الاستماع، لكنه حذر من التواصل بنشاط في شكل رسائل إذاعية بناء على ما علمنا إياه الماضي البشري حول مدى خطورة ذلك.

لكن هذا لم يوقف العلماء.

في العام الماضي، ظهر أن الخبراء يخططون لبث رسالة إذاعية تحتوي على موقع الأرض في أعماق الفضاء، على أمل أن يتم تلقيها وفهمها يوما ما من قبل حضارة غريبة.

ابتلاعنا من قبل الشمس

قد تعتقد أنها ليست الطريقة الأكثر إثارة حتى ينتهي العالم.

ولكن هناك فرصة كبيرة أنه عندما تنفد الشمس من الوقود، يمكن أن تبتلع عطارد والزهرة وربما الأرض في أعقابها.

وعلى الرغم من أن هذا لن يحدث لنحو خمسة مليارات سنة، كشف العلماء الأسبوع الماضي أنهم رأوا لمحة عما سيبدو عليه بعد اكتشاف نجم يبتلع كوكبا على بعد 12000 سنة ضوئية في مجرتنا درب التبانة.

وقال العلماء إن العالم الحار بحجم كوكب المشتري قد سُحب إلى الغلاف الجوي للنجم المحتضر ثم استهلك في قلبه.

وقال باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "نحن نرى مستقبل الأرض".

إقرأ المزيد

إذا كانت هناك حضارة أخرى تراقبنا من على بعد 10000 سنة ضوئية بينما كانت الشمس تبتلع الأرض، فسيرون الشمس تشرق فجأة أثناء إخراجها لبعض المواد، ثم تشكل الغبار حولها، قبل أن تستقر مرة أخرى على ما كانت عليه.

عكس المجال المغناطيسي للأرض

تاريخيا، انقلب القطبان الشمالي والجنوبي للأرض كل 200000 - 300000 سنة.

ومع ذلك، فقد حدث آخرها منذ حوالي 780 ألف عام، ما دفع العديد من العلماء إلى الاعتقاد بأن انعكاسا آخر قد يكون وشيكا.

وقد يبدو هذا مقلقا، ولكن في عصر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بدلا من البوصلات فقط، ربما يبدو غريبا أن نتخيل أنه يشير إلى نهاية جنسنا البشري. وربما يكون هناك درس نتعلمه من أسلافنا.

أظهرت الأبحاث أن الانعكاس المؤقت للأقطاب المغناطيسية قبل 42000 عام كان يمكن له أن يقضي على إنسان نياندرتال من خلال إحداث تغيير مناخي كارثي.

وكان هذا الحدث الذي يقرن نهاية العصر الجليدي الأخير، والمعروف باسم رحلة لاشامب، حركة مغناطيسية قصيرة جدا للقطبين، ولكنه لم يكن انعكاسا كاملا في المجال المغناطيسي للأرض.

وعندما يحدث الانقلاب الكامل، فإنه يسبقه تضاؤل المجال المغناطيسي للأرض إلى لا شيء تقريبا، فقط لتظهر مرة أخرى بعد حوالي قرن مع عكس القطبين.

والأمر المقلق هو أن قوة مجالنا المغناطيسي اليوم قد انخفضت بنحو 5% على مدى المائة عام الماضية.

وهذا مهم لأن المجال المغناطيسي يعمل كحاجز لحماية طبقة الأوزون عن طريق تحويل الأشعة الكونية وعواصف الجسيمات عن الشمس.

لحسن الحظ، قدمت دراسة حديثة تطمينات بأنه من غير المرجح أن تنقلب الأقطاب المغناطيسية للأرض في أي وقت قريب.

وقام باحثون من جامعة لوند بتجميع بيانات حول قوة المجال المغنطيسي الأرضي للأرض التي تمتد إلى 9000 عام، ويقولون إنه لا يوجد دليل على حدوث انعكاس.

جائحة

يُعتقد أن فيروس كورونا كان مسؤولا عن حوالي 20 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم ولم يتم إحباطه إلا عندما ساعد التطوير السريع للقاحات على حماية الناس من الأمراض الخطيرة والوفاة.

ولكن في الوقت الذي كان فيه "كوفيد" مميتا في ذروته، فإن حدوث جائحة على مستوى الانقراض في المستقبل سيكون أسوأ بكثير.

يجب أن يكون مثل هذا المرض المروع غير قابل للشفاء (مثل الإيبولا)، ودائما ما يكون مميتا (مثل داء الكلب)، ومعد للغاية (مثل نزلات البرد) وله فترات حضانة طويلة (مثل فيروس نقص المناعة البشرية).

وإذا حدثت هذه السمات المدمرة في مسبب مرض واحد، فإن عدد الوفيات سيكون هائلا.

تجول الثقب الأسود

لا يزال يتعين على العلماء تعلم الكثير عن الثقوب السوداء، على الرغم من التقاطهم مؤخرا أول صورة على الإطلاق لأحد الأجسام الغامضة.

وصفه الخبراء بأنه "وحش''، يبلغ عرض الثقب الأسود 24 مليار ميل (40 مليار كيلومتر) - أي ثلاثة ملايين ضعف حجم الأرض - وتم العثور عليه في مجرة بعيدة تسمى M87.

إقرأ المزيد

ومن المعروف أن ثقبا أسودا هائلا مشابها يسمى Sagittarius A * يقع في قلب مجرتنا درب التبانة، ولكن على حد علمنا لا توجد مثل هذه الأجسام في المنطقة المجاورة مباشرة للأرض.

وتم الكشف عن اكتشاف أقرب الثقوب السوداء المعروفة لكوكبنا في الشهر الماضي فقط. Gaia BH1 وGaia BH2، اللذان تم رصدهما باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة المركبة الفضائية Gaia التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، تبعدان فقط 1560 سنة ضوئية و3800 سنة ضوئية عن الأرض، على التوالي.

لا داعي للقلق بشأنها، ولكن ماذا لو كان الثقب الأسود قد تجول في اتجاهنا.

بقدر ما قد يبدو هذا بعيد المنال، فإن الفكرة ليست مستحيلة نظرا لأن ما يسمى بالثقوب السوداء "المرتدة'' قد تم اكتشافها بشكل ينذر بالسوء وتنتقل عبر الفضاء بطريقة مماثلة للكواكب المارقة.

وفي الشهر الماضي فقط، حذرت ناسا من "وحش غير مرئي طليق"، على شكل ثقب أسود "هارب".

ويقع الجسم على بعد 7.5 مليار سنة ضوئية من الأرض ويؤدي حاليا إلى تشكل النجوم أثناء تدفق الغاز أمامه.

وهذا ليس قريبا منا في أي مكان، ولكن إذا مر ثقب أسود بحجم القمر عبر نظامنا الشمسي، فقد يتسبب ذلك في كارثة.

ومع عدم قدرة الضوء على الهروب من الثقوب السوداء، سيكون للأرض فرصة ضئيلة أيضا. وسيُمتص كوكبنا إلى أفق الحدث الخاص بالجسم ويُمزق بعيدا عن احتمال أن يُلقى به في جزء آخر من الكون.

الحرب النووية

استحوذ الخوف من حرب نووية مروعة على المجتمع العالمي لعقود.

وما إذا كان للحرب تأثير على مستوى الانقراض سيعتمد على ما إذا كانت قد أدت إلى "شتاء نووي'' - خلق سحابة من الدخان عالية في الغلاف الجوي من شأنها أن تحجب أشعة الشمس، وتخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد، وربما تدمر طبقة الأوزون.

ولكي يحدث هذا، يجب أن تطلق قنابل حارقة ضخمة يمكن أن ترفع الغبار إلى الغلاف الجوي.

إقرأ المزيد

ومن المحتمل أن تؤدي التداعيات إلى تفكك الإمدادات الغذائية العالمية، ما يجعل المجاعة على نطاق واسع وانهيار الدول أمرا محتملا.

الاحتباس الحراري

الانقراض جزء من الحياة، وتختفي الحيوانات والنباتات طوال الوقت. وانقرضت حوالي 98% من جميع الكائنات الحية التي كانت موجودة على كوكبنا الآن.

وفي الواقع، على مدى 500 مليون سنة الماضية، كانت هناك خمسة أحداث انقراض جماعي كبيرة غيرت وجه الحياة على الأرض.

ويحذر بعض العلماء من أن حدثا سادسا قد بدأ بالفعل وألقوا باللائمة عليه في تنامي شبح الاحتباس الحراري.

ويتوقع الخبراء حاليا أن يؤدي تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري إلى زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 7.2 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) ما لم تتخذ البلدان إجراءات فورية وهامة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبقدر ما قد يبدو هذا التحذير رهيبا، هناك خطر من أن يكون الاحترار أكثر حدة - وأن يرتفع إلى 10.8 درجة فهرنهايت (6 درجات مئوية).

وسيكون تأثير هذا أكبر في البلدان الفقيرة، والتي قد تصبح غير صالحة للحياة، كما تشير الأبحاث، ما يؤدي إلى وفيات جماعية ومجاعات وهجرة جماعية.

ومن حيث الإبادة الكاملة، إذا استمرت درجات الحرارة العالمية في الارتفاع، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير الدفيئة الجامح الذي في أقصى الحالات المتطرفة من شأنه أن يجعل الأرض أقرب إلى كوكب الزهرة، حيث يكون أعلى ارتفاع في يوم عادي هو 900 درجة فهرنهايت (482 درجة مئوية).

المصدر: ديلي ميل