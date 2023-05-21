روسيا تطور منظومة صاروخية جديدة لقوات الإنزال المظلي

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير نظام صاروخي للدفاع الجوي محمول على عربة مجنزرة يمكن إنزالها بالمظلات من الجو.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "أكملت شركة المعدات التقنية الدقيقة التابعة لمؤسستنا تطوير منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي مثبتة على عربات مجنزة يمكن إنزالها بالمظلات".

وأضاف البيان "منظومة (صياد الطيور) الجديدة ستكون محمولة على هيكل عربة BMD-4M العسكرية، وهي مطورة عن المنظومة التي صنعنها سابقا والمكونة من عربة BMP-3 مع وحدة Sosna القتالية".

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وتضم وحدة Sosna القتالية الروسية قاذفين مخصصين لإطلاق 12 صاروخ من نوع Sosna-R يمكنها ضرب أهدافها على مدى يصل إلى 10 كلم وارتفاع يصل إلى 5 كلم، ويمكن أن يصل الصاروخ الموجه Sosna-R إلى سرعات تصل إلى 900 متر في الثانية كما يمكن توجيهه عبر شعاع ليزري.

والفرق الأساسي بين منظومة (صياد الطيور) الصاروخية الجديدة ومنظومة Sosna هو أن الأولى ستكون محمولة على عربات قتالية يمكن إنزالها مظليّا من الطائرات العسكرية الكبيرة.

المصدر: سلاح روسيا