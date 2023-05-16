أسطول البحر الأسود الروسي يحصل على سفن حاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة

أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي، فيكتور سوكولوف أن الأسطول سيحصل على سفن جديدة حاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة.

وفي لقاء صحفي قال سوكولوف :"عام 2023 سيحصل أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي على 3 سفن صاروخية من نوع كاراكورت بنيت لصالح الجيش في إطار المشروع الحكومي 22800، وبحلول نهاية العام الجاري سيحصل الأسطول أيضا على سفينة دوريات عسكرية جديدة مطورة في إطار المشروع 22160".

ويبلغ طول كل سفينة من سفن "كاركورت" الصاروخية الروسية 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما.

وتتضمن منظومة التسليح الأساسية لهذه السفن مدافع AK-176MA الجديدة من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية مجنحة من نوع Kalibr-NK..

أما بالنسبة للسفن العسكرية التي تطورها روسيا في إطار المشروع 22160 ، فقد تم بناء أربع منها لأسطول البحر الأسود، ووفقا للبيانات المتوفرة هناك سفينتان أخريان من هذا النوع في مراحل مختلفة من الإنتاج.

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وكل سفينة من هذه السفن يبلغ مقدار إزاحتها للمياه 1300 طن، كما يمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 6000 ميل بحري في كل مهمة .

وجهزت هذه السفن بمدافع AK-176MA الجديدة من عيار 76.2 ملم، وصواريخ Shtil-1 وGibka المضادة للأهداف الجوية، ومدافع رشاشة، ومنصات لحمل مروحيات KA-27PS الروسية.

المصدر: سلاح روسيا