دميتري روغوزين يشرح لماذا لا تستخدم دبابة "أرماتا" بكثرة في العملية العسكرية الخاصة

أعلن المدير السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية دميتري روغوزين أن دبابة "أرماتا" ( تي - 14) الروسية الواعدة تعتبر أفضل دبابة في العالم.

مع ذلك فإنه أشار إلى أن استخدام تلك الدبابة بدون إنشاء أنظمة قيادة مناسبة لها في الجيش الروسي يخلو من أي مغزى عملي.

وقال إن "ارماتا" هي دبابة رائعة، لكن استخدامها بدون إنشاء أنظمة قيادة على المستوى التكتيكي لا مغزى له، كما يخلو استخدامها من مغزى بدون استخدام مسيّرات جوية وأجهزة لوحية تساعدها على خوض القتال، مشيرا إلى أن "أرماتا" هي دبابة ذكية مستقبلية تقدمت كثيرا على كل مثيلاتها الأجنبية.

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وقال روغوزين إن مجموعة المستشارين والخبراء العسكريين "ذئاب القيصر" التي يترأسها ليست الجهة الطالبة إنتاج دبابات "أرماتا" بل هي من تولى إنتاجها فقط. وحسب روغوزين فإن دبابة "أرماتا" يمكن أن تقوم بأداء مهامها بدون طاقم، أي أنها يمكن أن تعمل كروبوت مقاتل أو دبابة غير مأهولة متحكم فيها عن بعد. لكن القرار باستخدامها كروبوت مقاتل ليس بيده بل بيد وزارة الدفاع الروسية.

جدير بالذكر أن دبابة "أرماتا" الروسية تتفوق على الدبابات الغربية التي بينها أبرامز الأمريكية، وليوبارد الألمانية وتشالنجر البريطانية، بتصميمها الجديد تماما. فيوضع الطاقم في الدبابات الأجنبية داخل الهيكل، بينما في T-14 يتوزع الطقم في كبسولة مدرعة، ويبقى البرج المدرع غير مأهول، ما يزيد من فرص بقاء الطاقم على قيد الحياة عند تعرضه لأسلحة مضادة للدبابات.

والميزة الأخرى لدبابة "أرماتا" هي خفة وزنها مقارنة بالدبابات الغربية المذكورة، ما يزيد من قدرتها على المناورة في ساحة المعركة وخاصة في المناطق الوعرة والمستنقعات. وقد تم تزويد "تي - 14" بمدفع عيار 152 ملم يمكن أن يصيب دبابات العدو على مسافة 10 كلم و30 كلم بواسطة الصواريخ الموجهة مستقبلا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا