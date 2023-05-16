"المريض M".. رجل أصيب برصاصة في رأسه واستيقظ وهو يرى العالم إلى الوراء!

أعادت دراسة اكتشاف أحد أكثر الحالات الفردية والغريبة لإصابات الدماغ في التاريخ: حالة المريض M، الذي أصيب برصاصة في رأسه عام 1938 أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.

واستيقظ وهو يرى العالم إلى الوراء، حيث يبدو أن الأشخاص والأشياء للمريض M قادمة من الجانب الآخر إلى حيث كانت في الواقع، وهو أمر امتد إلى سمعه وحاسة اللمس أيضا.

ويمكن أن يظهر العالم مقلوبا للمريض M، وكذلك للخلف: سيشعر بالارتباك من قبل الرجال الذين يعملون رأسا على عقب على السقالات على سبيل المثال.

وكان المريض M أيضا قادرا على قراءة الوقت على ساعة اليد من أي زاوية. إنها مجموعة غريبة حقا من الأعراض، لكن كانت هناك أعراض أخرى أيضا. تضمنت رؤية الألوان غير ملتصقة بأشيائها، وتظهر الأشياء في ثلاث نسخ، وعمى الألوان.

ومع ذلك، تم الإبلاغ عن أن المريض M تعامل مع كل هذا بهدوء تام.

وتمت دراسة المريض M لما يقرب من 50 عاما من قبل عالم الأعصاب الإسباني جوستو غونزالو، وأدى تحليله إلى تحول كبير في كيفية رؤيتنا للدماغ - ليست بأي حال من الأحوال هي المرة الوحيدة التي ساعدت فيها إصابة غريبة العلماء على فهم أفضل للدماغ.

وخلال الأربعينيات من القرن الماضي، اقترح غونزالو أن الدماغ لم يكن مجموعة من الأقسام المتميزة، ولكن بدلا من ذلك، تم توزيع وظائفه المختلفة في تدرجات عبر العضو - وهي فكرة تتعارض مع الحكمة التقليدية في ذلك الوقت.

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وقال عالم النفس العصبي ألبرتو غارسيا مولينا، من معهد غوتمان في إسبانيا، لـ El País: "كان يُنظر إلى الدماغ وكأنه مثل الصناديق الصغيرة. عندما غيرت صندوقا، من المفترض أن هناك عجزا ملموسا. بالنسبة للدكتور غونزالو، لم تستطع النظريات المعيارية تفسير الأسئلة التي ظهرت مع المريض M، لذلك بدأ في إنشاء نظريته عن ديناميكيات الدماغ، متجاوزا الرؤية المهيمنة حول كيفية عمل الدماغ".

وفي دراسة المريض M وغيره ممن يعانون من إصابات في الدماغ، اقترح غونزالو أن تأثيرات تلف الدماغ تعتمد على حجم وموضع الإصابة. كما أظهر أن هذه الإصابات لا تدمر وظائف محددة، ولكنها تؤثر على توازن مجموعة متنوعة من الوظائف - كما كان الحال مع المريض M.

وحدد غونزالو ثلاث متلازمات: متلازمات مركزية (اضطرابات عبر حواس متعددة) ومتلازمات مجاورة (مثل المركزية، ولكن مع تأثيرات غير موزعة بالتساوي) وهامشية (تؤثر على مسارات الدماغ لحواس معينة).

وكان عملا رائدا يعتمد على حالة لا تصدق، لكنها ليست معروفة جيدا كما ينبغي - والآن عملت ابنة غونزالو، إيزابيل غونزالو-فونرودونا، مع غارسيا مولينا على الورقة الجديدة، التي توضح البحث الذي شمل المريض M.

وكما تقول الدراسة، لقد علمتنا دراسات الحالة الفردية عن وظيفة الدماغ لمئات السنين، ما يوفر مصدرا بديلا قيما للأدلة العلمية للتحليلات التلوية والتجارب السريرية الكبيرة اليوم.

وتظل الأفكار حول الدماغ المشابهة لغونزالو بارزة دليلا على أنه كان على شيء ما في تفسيره لإصابات المريض M والرؤية العكسية.

نُشر البحث في مجلة Neurologia.

المصدر: ساينس ألرت