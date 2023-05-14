روسيا تطور سماعات جديدة للطيارين

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير جيل جديد من سماعات الرأس التي تستخدم من قبل الطيارين والملاحين في الطائرات المدنية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "تمكن الخبراء في مصنع Oktava التابع لمؤسستنا من تطوير سماعات GS Sh-A-18M الجديدة لاستخدامها من قبل الطيارين والملاحين في الطائرات والمروحيات المدنية، وهذه السماعات قادرة على استقبال ونقل الأصوات بجودة عالية حتى في ظروف توجد فيها مستويات عالية من الضوضاء، وستستغني روسيا عن المعدات الاجنبية الشبيهة المستوردة".

وأضاف البيان: "تم تجهيز هذه السماعات بمنظومات لعزل الضوضاء المتوسطة والمرتفعة عن الأذن، ويستقبل الجهاز المعلومات الصوتية وينقلها مع زيادة تداخل الصوت حتى 120 ديسيبل، فضلا عن أن السماعات مزودة بمايكروفونات فيها تقنيات خاصة لزيادة وضوح الكلام".

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وحول الموضوع قال نائب المدير العام لشركة "روستيخ" ألكسندر نازاروف: "مصنع Oktava قادر على إنتاج 2000 سماعة من سماعات GS Sh-A-18M الجديدة سنويا، هذه السماعات تضاهي شبيهاتها الأجنبية، ومصنوعة من مواد مطورة في روسيا، ونقوم حاليا بتجهيز مروحيات Ansat الروسية بهذه السماعات.. السماعات مريحة في الاستخدام، ومجهزة بطوق رأس سلكي مع ممتص صدمات، والميكروفون الموجود فيها مثبت على ذراع مرنة متحركة لتسهيل الاستخدام".

المصدر: سلاح روسيا