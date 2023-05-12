دراسة علمية: للحلزون عواطف وذاكرة

توصل علماء روس إلى استنتاجات غير متوقعة، حيث اكتشفوا أن لحلزون العنب ذاكرة وعواطف بسيطة.

إقرأ المزيد





ويقول الأكاديمي الروسي بافل بالابان عضو أكاديمية العلوم الروسية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "توجد لدى الحلزون جميع الهرمونات المرتبطة بالعواطف، حيث عند تحفيز مناطق معينة من دماغها، كما الإنسان تشعر بأحاسيس إيجابية أو سلبية".

ووفقا له، أثبت العلماء خلال هذه التجارب أن للحلزون أيضا "سهام الحب". أي مثل كيوبيد Cupid (رسول الغرام) قادر على "إصابة" الحلزونة التي تعجبه بإبرة كالسيوم وبعد 15 دقيقة تخصيبها.

ويقول الأكاديمي موضحا: "إن سهم الحب للحلزون هو عنصر من عناصر التفاعل الاجتماعي، يستخدمونه عند التكاثر، عندما يكون أحد الشركاء غير راض عن شيء ما".

ويضيف، وللقواقع الحديثة الولادة قدرة خارقة، حيث لا تشعر بالخوف مدة 3-4 أسابيع بعد ولادتها.

ويقول: "ليس لديها إحساس بالألم لأنها لا تملك نواقل عصبية. وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الصغار منها تعيش في نفس العش و يمكنها من دون خوف مغادرته".

المصدر: فيستي. رو