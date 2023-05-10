علماء صينيون يطورون تقنية دماغية تسمح لقرد بالتحكم في ذراع آلية باستخدام عقله

ادعى فريق من العلماء الصينيين أنهم أجروا بنجاح تجربة سمحت لقرد بتحريك ذراع آلية باستخدام عقله.

وقال الفريق من جامعة نانكاي إن التجربة تمثل تقدما كبيرا في علم الدماغ ويمكن أن تمهد الطريق لمزيد من التطوير الذي يمكن أن يساعد الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية على التفاعل مع الأجهزة الخارجية وتحسين نوعية حياتهم.

وكشف الفريق في البيان الذي نشرته الجامعة يوم 5 مايو، أنه صمم غرسة دماغية تسمح للقرد بالتحكم في ذراع آلية باستخدام الإشارات الكهربائية للدماغ فقط.

وخلال التجربة، قام "الكمبيوتر الدماغي" بتحويل إشارات مخطط كهربية الدماغ (EEG) إلى تعليمات التحكم الخاصة بالحيوان ليتمكن من تحريك الذراع الآلية مع توصيل الطعام.

ولم تتم مراجعة البحث من قبل الأقران، والادعاءات - التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل - متاحة فقط في بيان على موقع الجامعة.

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قاد التجربة فريق البروفيسور دوان فنغ من جامعة نانكاي بالاشتراك مع المستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني (مستشفى 301) وشركة شنغهاي شينوي للتكنولوجيا الطبية المحدودة، وفقا للبيان.

وأوضح الفريق: "واجهة الدماغ والحاسوب التداخلية التي طورها فريق البروفيسور دوان فنغ، من خلال الجراحة التدخلية، تربط مستشعر مخطط كهربية الدماغ (EEG) التدخلي بجدار أوعية دماغ القرد، ويمكنه جمع إشارات مخطط كهربية الدماغ داخل الجمجمة دون حج القحف (عملية جراحية يتم فيها إزالة جزء من الجمجمة مؤقتا للوصول إلى المخ)".

واستخدم الفريق التقنية الغير جراحية، في ما وصف بأنه أول تجربة تدخلية في العالم على الرئيسيات غير البشرية. ويمر مستشعر مخطط كهربية الدماغ (EEG) التدخلي عبر الوريد الوداجي، ويدخل الجيوب السهمية (الجيوب الدموية ضمن جوف القحف)، ويصل إلى منطقة الدماغ في القشرة الحركية.

وبعد وضع المستشعر، تم جمع إشارات مخطط كهربية الدماغ والتعرف عليها بنجاح، ما يحقق التحكم النشط للحيوانات في الذراع الآلية.

ووفقا للبروفيسور دوان فنغ، فإن نتائج التجربة التداخلية بين الدماغ والكمبيوتر التي أجريت في أدمغة الرئيسيات غير البشرية عززت من تقدم واجهة الدماغ والحاسوب التداخلية من البحث المختبري المرتقب إلى التطبيق السريري، وستساعد في تعزيزها".

المصدر: ديلي ميل