روسيا تطور كاميرات جديدة تعمل بالأشعة السينية

أعلن معهد أبحاث البصريات والأشعة في جامعة البلطيق الحكومية عن تطوير نوع متطور من كاميرات الكشف الشعاعي التي تعمل بالأشعة السينية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التعليم والعلوم الروسية: "تمكن الخبراء في معهد أبحاث البصريات والأشعة في جامعة البلطيق الحكومية من تطوير واختبار نموذج أولي علمي لكاميرا خاصة تعمل بالأشعة السينية، نظرا لسرعة التصوير العالية التي تصل إلى 20 إطاراً في الثانية يمكن استعمال هذه الكاميرا ككاشف لفحص المواد والكائنات الحية ومراقبة التغيرات في حالتها".

وحول الموضوع قال مدير المركز المذكور، أناتولي سنيغيريف:"التقنية الجديدة عبارة عن كامير عالية الدقة تعمل بالأشعة السينية، ويمكننا تطوير عدة نماذج من هذه الكاميرات لاستخدامها في مجالات مختلفة، وإن مثل هذه التقنيات لها أهمية كبيرة كونها تعتبر مثالا ممتازا للسيادة التكنولوجية لروسيا".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التقنية الجديدة التي تمكن الخبراء الروس من تطويرها يمكن استعمالها أيضا في عمليات الفحص المجهري الدقيقة، وبين الاختبارات أن هذه الكاميرات قادرة على رصد الأجسام التي تبلغ أبعادها 1 ميكرون فقط.

وقد جرى تطوير الكاميرات الجديدة في إطار البرنامج الوطني الذي وضعته وزارة التعليم والعلوم الروسية "الأولوية حتى عام 2030"، والذي يأتي في إطار المشروع الوطني الروسي العام للعلوم والجامعات.

المصدر: فيستي