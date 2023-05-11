العلماء الشباب في بطرسبورغ يطورون أزياء ذكية للمناطق الباردة

أفادت صحيفة " يوميات بطرسبورغ" بأن العلماء الشباب المحليين طوّروا نماذج من الأزياء الذكية التي بمقدورها إنتاج الطاقة الناتجة عن حركات الجسم والفرق بين درجات الحرارة.

وقال، ألكسندر إيفانوف أحد أعضاء فريق الأخصائيين المطوّرين:" إن فريقنا يعتزم البدء في إنتاج الأزياء الذكية التي تستطيع توليد الطاقة من حركات جسم الإنسان والفرق بين درجات الحرارة، وستمتلك تلك الأزياء كذلك منظومة للسيطرة على المناخ".

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يذكر أن Cyber Vestis هو أحد المشاريع الروسية الأولى للأزياء الذكية.

ومن أجل تطويره تم استخدام مولد كهرباء الاحتكاك وعنصر "بلتيه" العضوي والموصلات والبطاريات المرنة.

وقال العلماء إن الهدف الرئيسي للمشروع هو ترويج "الإلكترونيات "الذكية" بين المواطنين. لذلك، فإنهم واثقون من أن مشروعهم سيكون ملحا ومناسبا للحياة اليومية ، وكذلك للشركات المتخصصة التي يعمل موظفوها في ظروف مناخية قاسية. يضم فريق المبتكرين ألكسندر إيفانوف، تيمور شاكيروف، بيوتر خفوروستينسكي، ماكار بوكروفسكي، وأولغا ريابوفسكايا ، وتولت داريا ميشين إدارة المشروع.

وتم الكشف عن الابتكار في مهرجان "أوت فينتا" الذي أقيم في 26 -29 أبريل الماضي بمدينة سوتشي بجنوب روسيا حيث كُشف عن 400 ابتكار واعد للعلماء والمهندسين الشباب الروس. وأصبح المهرجان جهة مبادرة إلى تطبيق المبتكرات الواعدة في أهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية مثل صناعة الرياضة والموضة وهندسة الصحة والفنون وغيرها.

المصدر: rbc.ru