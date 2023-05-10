روسيا بصدد أطلاق نموذج جديد لشاحنة مسيّرة كهربائية

نشرت الشبكات الاجتماعية الروسية في ضواحي موسكو صورا فوتوغرافية لمنصة شحن مسيّرة تستخدم لنقل الحمولة في المستودعات والموانئ والمطارات، وتم نقلها بواسطة سيارة إجلاء.

وقد تولت شركة NVI Solutions الروسية تصنيع نموذج جديد لمسيّرة Evocargo Evo.1 المتحكم فيها عن بعد. وتخلو المسيرة عن عناصر قيادة كلاسيكية حيث يعتمد سائقها الآلي على المستشعرات وكاميرات الفيديو الخارجية والكاميرات الثلاثية الأبعاد ونظام الملاحة الفضائية وغيرها من الأجهزة.

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ويقوم مبدأ عمل المسيّرة الجديدة على أن منظومتها تبني خطة ثلاثية الأبعاد لمستودع أو لميناء تعمل فيه في نظام "أونلاين"، وذلك بناء على البيانات الواردة من كاميرات الفيديو ومستقبلات "جي بي إس" والمستشعرات المثبتة في المستودع، الأمر الذي يمكّن الشاحنة المسيّرة من التوجه في الفضاء. ويقوم السائق الآلي بالتعرف على علامات الطريق والحواجز التي تمنعه من السير وغيرها من المنشآت.

يذكر أنه يتم تصميم منصة Evocargo Evo.1 المسيّرة على مدى بضعة أعوام وقد ظهرت نماذج تجريبية أولى منها عام 2019. لكن الشاحنات التي تم تجميعها بعد عام 2022 تختلف كثيرا عن النماذج التجريبية الأولى، بما في ذلك من حيث مظهرها الخارجي.

وقد أظهرت الصور الفوتوغرافية المنشورة آخر نماذج الشاحنة المسيّرة حيث تبلغ حمولتها طنيْن. وبإمكانها السير إلى مسافة 200 كلم دون أن تشحن بطارياتها، وسرعتها القصوى تبلغ 25 كلم/ساعة. ويتم تحريكها بواسطة محرك كهربائي.

ويخطط لاستخدامها حاليا داخل المستودعات وفي الموانئ والمطارات.

وقد أخضعت المنصة المسيّرة الكهربائية Evocargo Evo.1 للاختبار في الفترة ما بين ديسمبر عام 2022 وفبراير عام 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد في المستودعات التابعة لشركة Dubai South.

المصدر:news. drom. ru