الهند تزود جيشها بقوارب سريعة يمكن التحكم بها عن بعد

أعلن موقع Navy Recognition أن الهند تنوي تجهيز جيشها بقوارب اعتراضية سريعة يمكن التحكم بها عن بعد.

وجاء في منشور على الموقع: "تخطط وزارة الدفاع الهندية لشراء 20 قارب اعتراضي سريع من نوع RMFIC-I لتزود بها سلاح البحرية في الجيش، هذه القوارب مجهزة بتقنيات تمكن من التحكم بها عن بعد".

وأضاف المنشور "وفقا لطلب سلاح البحرية الهندي فإن قوارب RMFIC-I التي سيحصل عليها سيكون بالإمكان التحكم بها بواسطة شخص واحد، إما مباشرة من على متن القارب أو من محطة تحكم شاطئية، وسيكون كل قارب قادر على نقل 14 عسكري إضافة إلى عدة أفراد آخرين إذا تطلبت المهمة".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القوارب التي سيحصل عليها سلاح البحرية الهندي سيتراوح طولها مابين 13-17 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 17 طنا، وستكون قادرة على الحركة بسرعة 45 عقدة بحرية، وستعمل كقوارب اعتراضية في مناطق يصل بعدها إلى 40 ميل بحري عن الشاطئ، وسيتم تسليحها بأنواع مختلفة من الرشاشات.

المصدر: سلاح روسيا