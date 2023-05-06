اكتشاف 10000 من الفيروسات غير المعروفة معظمها في براز الأطفال!

وجد فريق دولي من العلماء الذين أمضوا خمس سنوات في دراسة براز 647 طفلا دنماركيا، شيئا مذهلا.

واحتوت عينات الحفاضات على 10000 نوع من الفيروسات - أي عشرة أضعاف عدد الأنواع البكتيرية في نفس الأطفال. ولم يتم وصف معظم الفيروسات من قبل.

وهذا قد يثير قلق العديد من القراء. لم تتمتع الفيروسات بسمعة طيبة في السنوات الأخيرة. لكن ما لا يدركه الكثير من الناس هو أن الغالبية العظمى من الفيروسات لا تصيب الناس بالمرض ولا تصيب البشر أو الحيوانات على الإطلاق. والفيروسات التي أشير إليها هي عاثيات. إنها تصيب البكتيريا بشكل حصري وتشكل جزءا كبيرا من الميكروبيوم البشري.

وفي الواقع، حوالي 90٪ من الفيروسات الموجودة في حفاضات الأطفال الدنماركيين كانت قاتلة للبكتيريا.

ويعد ميكروبيوم الأمعاء البشرية عبارة عن مجموعة معقدة من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والعتائق وحقيقيات النوى الميكروبية والفيروسات. ويتكون المكون الفيروسي للميكروبيوم المعوي، أو الفيروسي، بشكل أساسي من العاثيات التي تساعد في الحفاظ على ميكروبيوم صحي ومتنوع.

ونظر الباحثون في هذه الدراسة الجديدة - فريق تعاوني من الدنمارك وكندا وفرنسا - في عدد الفيروسات الجديدة التي يبلغ عددها 10000 وما هي أفضل طريقة لوصف كل هذا التنوع الفيروسي الجديد في شكل يسهل الوصول إليه.

وأنشأوا "أطلسا لتنوع فيروسات الحمض النووي لأمعاء الرضع"، حيث قاموا بتجميع الفيروسات في عائلات فيروسات جديدة وترتيبها بناء على مدى تشابه الجينومات مع بعضها البعض. ووجدوا 248 عائلة منها 16 فقط كانت معروفة من قبل.

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وقام الباحثون بتسمية 232 عائلة فيروسية تم تحديدها حديثا، مثل Sylvesterviridae وRigmorviridae وTristanviridae. والشيء المثير للاهتمام حول العاثيات والفيروسات الأخرى في القناة الهضمية هو أن كل شخص لديه مجموعة فريدة خاصة به، مع عدم وجود تداخل تقريبا بين شخصين مختلفين.

وفي حين أن كل فيروس أمعاء فريد من نوعه، إلا أنه مستقر أيضا بمرور الوقت عند البالغين، ما يعني أنك تحمل معك نفس مجموعة الفيروسات مع تقدمك في العمر. ولكن بعد ولادة الطفل مباشرة، يختلف هذا الفيروس اختلافا كبيرا عنه عند الفرد البالغ ولا يستقر إلا بعد عامين.

وعند مقارنة ما يقرب من 10000 فيروس في هذه الدراسة الجديدة مع مجموعات مرجعية واسعة النطاق من البالغين الأصحاء، وجد الباحثون أنه تم العثور على حوالي 800 فقط من هذه الفيروسات من قبل.

وهذا يعني أنه عندما يولد الأطفال وتتكون أول عاثيات تستعمر القناة الهضمية، فإن "عاثيات الأطفال" لا تبقى كلها هناك، ولكن يتم استبدالها تدريجيا بـ "عاثيات بالغة".

ويمكن ربط هذا الاستبدال جزئيا بالمضيف البكتيري الذي تصيبه هذه العاثيات. وعلى سبيل المثال، كانت Bacteroides وFaecalibacterium وBifidobacterium من أبرز العوائل التي تم التنبؤ بها للعاثيات لدى الرضع.

وعلى العكس من ذلك، فإن المجموعة الأكثر وفرة من عاثيات الأمعاء البالغة، وأعضاء رتبة Crassvirales لم تكن منتشرة في براز الأطفال، ما يعني أن الأطفال يكتسبون هذه العاثيات مع تقدمهم في العمر.

ومع إضافة 10000 نوع جديد من الفيروسات والعديد من العائلات الجديدة، من مجموعة واحدة فقط من عدة مئات من الأطفال الدنماركيين، يصبح من الواضح أن هناك المزيد مما لا نعرفه عن الفيروس أكثر مما نعرفه.

التقرير من إعداد إيفيلين إدريانسينس، قائد المجموعة، فيروسات الأمعاء والفيروسات، معهد كوادرام.

المصدر: ساينس ألرت