حصلت دبابات "تي – 62 إم" المشاركة في العملية العسكرية الخاصة على حماية دينامية إضافية، وقد تم الكشف عن دبابة مطورة من هذا النوع في أحد برامج قناة "زفيزدا" (النجمة) التلفزيونية .

من المعلوم أن دبابات " تي – 62" التي تم تحديثها في ثمانينيات القرن الماضي وُضعت عليها حاويات مدرعة خاصة على شكل صناديق بداخلها حشوة متعددة الطبقات، الأمر الذي زاد من صمود القسم الأمامي للبرج المدرع والجسم أمام مختلف وسائل التدمير المعادية.

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وتم في الوقت الراهن وضع أجزاء من أجهزة الحماية المضادة للقذائف الجوفاء من طراز "كونتاكت" مباشرة على الصناديق المذكورة. وبفضل كل تلك الإجراءات الوقائية يجب أن تتحسن مواصفات الحماية الدينامية أضعافا لتعادل تلك التي تستخدمها الدبابات الروسية الحديثة.

يذكر أن دبابات "تي – 62 إم" الروسية المطورة ستتفوق بعد تحديثها على دبابات "ليوبارد 1 آ5" المخطط لتسليمها القوات المدرعة الأوكرانية وحتى بعد تزويدها بما يسمى بـ"الدروع النفاثة".

ووفقا المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية فإن دبابات "تي – 62 إم" المطورة حصلت كذلك على أجهزة التصويب المزودة بالتصوير الحراري، ما يزيد من إمكانات المدفع عيار 115 ملم، فضلا عن محرك فائق القدرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا