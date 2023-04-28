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التاريخ يسجل الإنجاز الإماراتي عبر أول رائد عربي يسير في الفضاء (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

التاريخ يسجل الإنجاز الإماراتي عبر أول رائد عربي يسير في الفضاء (فيديو)
Globallookpress
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أظهر مقطع فيديو رائد الفضاء سلطان النيادي وهو يخطو كأول مواطن عربي في الفضاء الخارجي، ما يعتبر إنجازا إماراتيا عربيا تاريخيا.

وبذلك يخطو النيادي ابن دولة الإمارات العربية المتحدة الخطوات العربية الأولى خارج محطة الفضاء الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مركز "محمد بن راشد للفضاء" أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سيخرج اليوم الجمعة من المحطة الفضائية في مهمة تاريخية إلى الفضاء المفتوح.

وأشار المركز إلى أن النيادي سينفذ هذه المهمة في إطار المهام الموكلة للبعثة 69 الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية، الأمر الذي يعد إنجازا لدولة الإمارات العربية.

وتبعا للمعلومات التي أوردها المركز فإن النيادي سيخرج في مهمته إلى الفضاء المفتوح مع رائد الفضاء الأمريكي، ستيفن بوين التابع لوكالة "ناسا"، ومن المتوقع أن تستمر المهمة 6.5 ساعات تقريبا.

المصدر: RT+ تويتر

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