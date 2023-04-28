التاريخ يسجل الإنجاز الإماراتي عبر أول رائد عربي يسير في الفضاء (فيديو)

أظهر مقطع فيديو رائد الفضاء سلطان النيادي وهو يخطو كأول مواطن عربي في الفضاء الخارجي، ما يعتبر إنجازا إماراتيا عربيا تاريخيا.

وبذلك يخطو النيادي ابن دولة الإمارات العربية المتحدة الخطوات العربية الأولى خارج محطة الفضاء الدولية.

الآن أول عربي يمشي في الفضاء إنجاز إماراتي عربي تاريخي .. #سلطان_النيادي ابن دولة الإمارات يخطو الخطوات الأولى خارج محطة الفضاء الدولية . pic.twitter.com/W4iRr7OEl2 — وضاح بن عطية (@atayyh) April 28, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مركز "محمد بن راشد للفضاء" أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سيخرج اليوم الجمعة من المحطة الفضائية في مهمة تاريخية إلى الفضاء المفتوح.

وأشار المركز إلى أن النيادي سينفذ هذه المهمة في إطار المهام الموكلة للبعثة 69 الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية، الأمر الذي يعد إنجازا لدولة الإمارات العربية.

وتبعا للمعلومات التي أوردها المركز فإن النيادي سيخرج في مهمته إلى الفضاء المفتوح مع رائد الفضاء الأمريكي، ستيفن بوين التابع لوكالة "ناسا"، ومن المتوقع أن تستمر المهمة 6.5 ساعات تقريبا.

المصدر: RT+ تويتر