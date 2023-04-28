الجيش الصيني يحصل على مدمرة بجرية متطورة

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية الصيني حصل على مدمرة بحرية جديدة من فئة Type-055.

وجاء في منشور على الموقع "قام سلاح البحرية الصيني بتكليف مدمرة سانيانغ لتبدأ الخدمة لصالحه، وهي السفينة الثامنة من فئة Type-055 التي يتم ضمها إلى القوات البحرية في جيش الصين،عرضت هذه المدمرة على التلفزيون الحكومي الصيني لأول مرة مع الرقم (108) في 23 أبريل الماضي".

وأشار الموقع إلى أن سلاح البحرية الصيني ضم أول سفينة من فئة Type-055 إلى الخدمة في يناير 2020، واليوم بات يملك 8 سفن من هذه الفئة هي : Nanchang، وLhasa، وAnshan، وWuxi، وDalyan، وYan'an، وZunyi، وSanyang، وتحمل هذه السفن أرقاما تسلسلية من 101 إلى 108.

وتنتمي سفن Type-055 إلى فئة المدمرات العسكرية من الجيل الرابع، وتعمل كسفن مرافقة لحاملات الطائرات الضاربة، كما يمكن الاعتماد عليها كمراكز تحكم بحرية في العمليات العسكرية، وكسفن قتالية ودفاعية.

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ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 183 مترا، وعرضها 20 م، كما يمكنها حمل طاقم مكون من 300 شخص، والإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 5000 ميل بحري في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بصواريخ HQ-26 الشبيهة بصواريخ SM-3 الأمريكية، وصواريخ HQ-9B المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ YJ-18A المضادة للسفن، فضلا عن مدافع من عيار 130 ملم، وصواريخ HQ-10 للاشتباك القتالي القريب، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا