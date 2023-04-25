دراسة جديدة تحذر من "أننا على الطريق السوي" لزيادة احترار الأرض!

يتخلى البشر ببطء شديد عن استخدام الفحم للوفاء بأهداف اتفاقية باريس، المعاهدة الدولية بشأن تغير المناخ التي تهدف إلى معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقا لدراسة جديدة.

والهدف من اتفاقية باريس هو الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى "أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة"، و"متابعة الجهود" لإبقاء الزيادة أقل من 1.5 درجة.

ويعد التخلص التدريجي من الفحم طريقة رائعة للقيام بذلك نظرا لأن البشر يطلقون حاليا حوالي 15 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام، حيث يمثل الفحم حوالي 40% من أسباب هذه الانبعاثات. وبمجرد وصول ثاني أكسيد الكربون إلى هناك، فإنه يمكن أن يستمر لعدة قرون، ما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس وتغيير المناخ في جميع أنحاء العالم.

ولدى العديد من البلدان خطط للتخلص التدريجي من الفحم، أو على الأقل استخدام كميات أقل منه كجزء من التزاماتها بموجب اتفاقية باريس. وهذا تقدم، وهو قفزة هائلة من حالة مفاوضات المناخ الدولية قبل اعتماد اتفاقية باريس في عام 2015.

ومع ذلك، يقول الباحثون، نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح بسرعة خاطئة.

وقد كتب معدو تقرير الدراسة الجديد: في وتيرتنا الحالية للتخلص التدريجي من الفحم، نحن في طريقنا لتجاوز حد 2 درجة لاتفاقية باريس للحد الأقصى من الاحتباس الحراري. ويحذرون من أنه بدون تغييرات كبيرة، فإننا نتجه نحو 2.5 أو 3 درجات من الاحترار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتوصل فيها الباحثون إلى هذا التوقع.

ويقول المعد المشارك للدراسة وعالم البيئة أليه شيرب من جامعة لوند في السويد: "هناك عدد متزايد من الدول التي تعد بأنها ستتخلص تدريجيا من الفحم من أنظمة الطاقة الخاصة بها، وهو أمر إيجابي".

ويضيف: "لكن لسوء الحظ، فإن التزاماتهم ليست قوية بما يكفي. إذا كان لدينا فرصة واقعية لتحقيق هدف الدرجتين، فإن التخلص التدريجي من الفحم يجب أن يحدث بشكل أسرع، والبلدان التي تعتمد على أنواع الوقود الأحفوري الأخرى بحاجة إلى زيادة معدل انتقالها".

وللوصول إلى هذا الاستنتاج، حلل الباحثون خططا من 72 دولة تعهدت بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2050. والخبر السار هو أنه لا يزال من الممكن تجنب ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين. لكن فقط في أفضل السيناريوهات، كما يقول الباحثون، حيث تبدأ كل من الصين والهند في التخلص التدريجي من الفحم في غضون خمس سنوات.

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ويضيفون أنه حتى مع ذلك، سنبقى أقل من درجتين فقط من الاحترار إذا تبنت الصين والهند خططا طموحة، على الأقل مطابقة لوتيرة التخفيضات في المملكة المتحدة حتى الآن وتجاوز التخفيضات التي تعهدت ألمانيا بإجراءها.

وفي ظل سيناريوهات أخرى، والتي وصفها الباحثون بأنها أكثر واقعية، فإن الأرض تسير على طريق الاحترار العالمي من 2.5 إلى 3 درجات.

وتخلفت عشرات الدول عن الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق باريس، حيث وجد تقرير عام 2021 أن غامبيا هي الدولة الوحيدة التي تسير حاليا على المسار الصحيح.

ويتسبب تغير المناخ بالفعل في إحداث الفوضى قبل ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين، لكن العلماء يتوقعون عواقب أسوأ مع اقترابنا من هذا الخط وتجاوزه.

وهذا الاحترار لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، لكن الأرض شهدت فترات دافئة مماثلة منذ فترة طويلة، ما يقدم لنا بعض الأدلة حول ما يمكن توقعه.

ويمكن أن يؤدي فقدان الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية إلى رفع مستويات سطح البحر بمقدار 20 مترا، على سبيل المثال، بينما يواجه الناس في جميع أنحاء العالم كوارث متواصلة تتراوح من موجات الحر والجفاف الشديد إلى العواصف الفائقة والفيضانات الجليدية، إلى جانب انخفاض الأمن الغذائي وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض.

وعلى الرغم من النمو السريع للطاقة المتجددة، وزيادة المحرمات لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، فقد أثبت الفحم أنه عادة يصعب التخلص منها.

ويتراجع استخدام الفحم تدريجيا في العديد من البلدان، فبعد انخفاضه بنسبة 3.1% في عام 2020، زاد الاستهلاك العالمي للفحم بنسبة 1.2% في عام 2022، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، ما دفع الاستخدام العالمي السنوي للفحم إلى أكثر من 8 مليارات طن متري لأول مرة. .

ولا تزال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تتزايد أيضا، حيث تنتعش من مستوى منخفض مرتبط بالوباء في عام 2020 إلى مستويات عالية جديدة في عامي 2021 و2022. وارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الفحم بنسبة 1.6% في عام 2022، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، ولا يزال الفحم هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إجمالاً.

نشرت الدراسة في IOPscience.

المصدر: ساينس ألرت