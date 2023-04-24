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العلماء يكتشفون سر متانة مباني المايا

العلوم والتكنولوجيا

العلماء يكتشفون سر متانة مباني المايا
Globallookpress Martina Katz/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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اكتشف العلماء سر متانة مباني المايا التي لا تزال قائمة في هندوراس الحالية.



ويشير موقع Phys.org إلى أن سر متانة مباني المايا يكمن في استخدام خلطات جص مختلفة مأخوذة بين منطقة وأخرى. فمثلا أظهرت نتائج دراسة الخلطات المستخدمة في هندوراس بمساعدة المجهر الالكتروني والأشعة السينية وجود مواد عضوية في الجص المستخدم في البناء.

وقد أثار هذا اهتمام علماء الآثار الذين طلبوا المشورة من البنائين المحليين أحفاد المايا، فاتضح لهم أنه في الماضي كان يضاف إلى الجص المستخدم في البناء عصير بعض أنواع الأشجار مثل التشوكوم والبورسرفيس التي تنمو في محيط مستوطنة كوبان القديمة.

واظهرت نتائج اختبار وصفة جص المايا أنه بفضل المكونات المستخدمة في الخليط، يتحمل المبنى بصورة أفضل الرطوبة العالية التي يتميز بها مناخ هندوراس.

المصدر: نوفوستي

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