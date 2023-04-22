هل هذا ما سيبدو عليه روبوت ChatGPT؟

توفر مجموعة من الصور أدلة حول كيف سيبدو ChatGPT إذا قام منشئوه بصنع نسخة مادية من ذكائهم الاصطناعي المشهور بشكل كبير.

واستثمرت OpenAI، الشركة المصنعة لـ ChatGPT، في 1X، وهي شركة تصنع روبوتات بشرية مصممة للقيام بوظائف بشرية بعد نجاح روبوت المحادثة عبر الإنترنت.

ويحتوي الروبوت، المسمى EVE، على معالجات يمكنها التقاط الأشياء وتغليف الصناديق وتفريغها - وهو مصمم للعمل إلى جانب البشر.

وقاد صندوق بدء التشغيل الخاص بـ OpenAI جولة استثمارية جمعت 23.5 مليون دولار للروبوت 1X، والذي من المقرر أن يصل إلى السوق هذا الصيف.

ويغذي الاستثمار منافسة OpenAI مع روبوت تسلا من إيلون موسك، والذي لم يبدأ الإنتاج بعد.

وقال براد لايتكاب، مدير العمليات في OpenAI ومدير صندوق OpenAI Startup Fund، في بيان: "1X في طليعة زيادة العمالة من خلال استخدام تقنيات آمنة ومتقدمة في مجال الروبوتات. ويؤمن صندوق OpenAI Startup Fund بالنهج والتأثير الذي يمكن أن يحدثه 1X على مستقبل العمل".

إقرأ المزيد

وتعتزم 1X استخدام الأموال لتوسيع نطاق تصنيع أول Android EVE متاح تجاريا في النرويج وأمريكا الشمالية - وبناء android آخر ذو قدمين، NEO.

وتم تصميم EVE لتحريك الأشياء ومعالجتها برفق، والتفاعل مع البشر، وإكمال المهام المتكررة.

ويتم التحكم به باستخدام الواقع الافتراضي، مع وجود مشغل روبوت في مركز تحكم ينظر من خلال "عيون" كاميرا Android.

وتقوم الشركة حاليا بتعيين خبراء ذكاء اصطناعي، وفقا لصفحة التوظيف الخاصة بها التي تنص على ما يلي: "إذا كنت ذكيا ولطيفا وتريد بناء أجهزة android، انضم إلينا".

ويعتقد العديد من الخبراء أن النماذج اللغوية الكبيرة مثل ChatGPT ستغير الطريقة التي نستخدم بها الروبوتات ونتفاعل معها.

وفي حديثه إلى DailyMail، قال جورج ستراخوف، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في شركة الإعلانات DDB EMEA: "سيكون الذكاء الاصطناعي التوليدي تحويليا تماما للمشكلتين اللتين نواجههما حاليا مع الروبوتات - الغباء، وعدم فهم ما نريد دائما".

وتعد نماذج اللغات الكبيرة (مثل GPT-4) استثنائية في التفكير المعقد. لذلك عندما يتم تشغيل الروبوتات بواسطة LLMs - ستكون قادرة على التصرف بشكل أكثر ديناميكية، والاستجابة لتغيرات البيئة، والتخطيط للمستقبل وما إلى ذلك.

ويعتقد ستراخوف أننا، في المستقبل، سوف نتحكم في الروبوتات ببساطة من خلال التحدث إليها.

المصدر: ديلي ميل