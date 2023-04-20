"مورد خفي" تحت الماء قيمته أكبر من كل التوقعات!

حسب باحثون القيمة التي يحصل عليها المجتمع من مورد مشترك ولكن مخفي تحت الماء، فوجدوا أنها أعلى بكثير مما توقعنا في أي وقت مضى.

ولطالما قدمت غابات عشب البحر الكثير من أجل البشرية، حيث تعمل طوال الوقت بعيدا عن الأنظار تحت الأمواج.

وتعانق ثلث سواحلنا، وتوفر الطعام والمأوى لكثير من المأكولات البحرية الساحلية. ومن خلال القيام بذلك، ساعدت أدغال المحيط النابضة بالحياة هذه، الهجرات البشرية الجريئة مثل الاستعمار الجنوبي للأمريكتين قبل 20000 عام.

كما أننا نأكل عشب البحر نفسه، ونستخدمه في تسميد المحاصيل، وإضافته إلى الأدوية والعناية بالبشرة، واستنشاق الأكسجين الذي ينتجه.

ومع ذلك، فإن غابات عشب البحر في حالة تدهور كارثي، ونحن لا نفهم تماما مدى ما نخسره، ناهيك عن قيمته. لذلك قام فريق من الباحثين بتدوين تقدير للخدمات التي توفرها النظم البيئية لعشب البحر.

ويقول آرون إيجر، عالم البيئة البحرية بجامعة نيو ساوث ويلز: "لأول مرة، لدينا الأرقام التي توضح القيمة التجارية الكبيرة لغابات عشب البحر العالمية لدينا. ووجدنا 740 مليون شخص يعيشون على بعد 50 كيلومترا من غابة عشب البحر. لذلك فإن لهذه الأنظمة دورا مهما تلعبه في دعم سبل عيش هؤلاء الأشخاص والعكس صحيح".

واستخدم إيجر وزملاؤه 1354 مسحا للأسماك واللافقاريات عبر ستة أنواع مختلفة من غابات عشب البحر في ثماني مناطق محيطية مختلفة. كما اتخذوا مقاييس لاستخدام المغذيات من الكربون إلى الفوسفور.

ويبلغ متوسط القيمة الاقتصادية لمساهمة غابات عشب البحر في إنتاج مصايد الأسماك 29851 دولارا أمريكيا و904 كيلوغراما للهكتار الواحد سنويا، وفقا لتقارير الفريق.

ومن المثير للدهشة أن 50 نوعا فقط من الحيوانات من أصل 193 تم تحديدها ساهمت في الجزء الأكبر من القيمة لمصايد الأسماك، وخاصة اللافقاريات مثل الكركند والقنافذ.

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ولا توفر "أشجار'' المحيط هذه موطنا لآلاف الأنواع البحرية فحسب، بل إنها تلعب أيضا دورا كبيرا في دورات المغذيات العالمية أيضا. وأعشاب البحر هي نوع من الطحالب، وليست نباتات، ولكنها مثل النباتات تماما، حيث تضع عملية التمثيل الضوئي الطاقة في شبكات الحياة التي تحميها، وتزيل ثاني أكسيد الكربون من بيئتها وتنتج الأكسجين في هذه العملية.

وتؤدي إزالة ثاني أكسيد الكربون، بدورها، إلى رفع مستويات الأس الهيدروجيني وإمدادات الأكسجين في المناطق المباشرة - ما يساعد على التخفيف من الآثار المحلية لتحمض المحيطات.

ويلتهم طحلب Kelps عناصر غذائية أخرى، مثل النيتروجين والفوسفور، لتغذية نموها السريع، مع بعض الأنواع القادرة على إضافة ما يصل إلى 50 سم من الارتفاع في اليوم. ووجدت الأبحاث السابقة أن غابات عشب البحر أكثر إنتاجية من حيث النمو من المحاصيل المزروعة بشكل مكثف مثل الأرز والقمح.

وفي حين أن امتصاص عشب البحر للكربون قد لا يكون مثيرا للإعجاب مثل إزالته للنيتروجين، إلا أنه لا يزال مكافئا للغابات البرية والأعشاب البحرية.

ويخلص الفريق إلى أن "غابات عشب البحر هذه تنتج ما يقدر بنحو 500 مليار دولار أمريكي سنويا على مستوى العالم". وهذا أكثر بثلاث مرات من أفضل التقديرات السابقة وهو مجرد مقياس أساسي لم يأخذ بعد في الاعتبار المساهمات الهامة الأخرى في الاقتصاد. وكان هناك أيضا العديد من الخدمات الأخرى التي لم نقم بتقييمها، بما في ذلك السياحة والتجارب التعليمية، وعشب البحر كمصدر للغذاء، لذلك نتوقع أن تكون القيمة الفعلية لغابات عشب البحر في العالم أعلى".

ويمتلك طحلب Kelps أيضا إمكانات مذهلة كوقود حيوي مستدام ويساعد في حماية سواحلنا من التآكل.

ولكن مثل الكثير من أنحاء العالم من حولنا، تكافح غابات عشب البحر. وفي العقود القليلة الماضية، عانى حوالي ثلث جميع غابات عشب البحر من خسائر فادحة. وشهدت مجموعة من موجات الحر وقنافذ البحر الغازية المفترسة انخفاضا بنسبة 95% في عشب البحر قبالة ساحل كاليفورنيا منذ عام 2014. وتم إدراج غابات عشب البحر الأسترالية على أنها مهددة بالانقراض بعد التدهور الشديد بالمثل.

كما أنها تعاني من التلوث الناجم عن الأنشطة البشرية، ومع تدهور هذه الغابات العائمة، يتراجع كذلك سرطان البحر والأسماك، وكل أشكال الحياة الأخرى التي تعتمد على وجودها.

ويقول إيجر: "إن وضع قيمة الدولار على هذه الأنظمة هو تمرين لمساعدتنا على فهم مقياس واحد لقيمتها الهائلة. ومن المهم أن نتذكر أن لهذه الغابات أيضا قيمة جوهرية وتاريخية وثقافية واجتماعية في حد ذاتها".

ويأمل الباحثون أن تجذب النتائج التي توصلوا إليها بعض الاهتمام الذي تشتد الحاجة إليه لهذا النظام البيئي الذي تم إهماله منذ فترة طويلة.

وقد نُشر هذا البحث في مجلة Nature Communications.

المصدر: ساينس ألرت