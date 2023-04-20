العلماء يكتشفون إصابة الأطفال في مصر القديمة بفقر الدم

اكتشف العلماء في مومياوات الأطفال علامات تشير إلى أن العديد منهم كانوا يعانون من فقر الدم.

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وتشير مجلة International Journal of Osteoarchaeology العلمية، إلى أن الأطباء وعلماء الأمراض القديمة اكتشفوا من دراستهم لرفات 21 شخصا باستخدام التصوير المقطعي، ما سمح بتحليل الهيكل العظمي دون الحاجة إلى إخراج الجسم من الأغلفة، آثار تضخم القِحْف (الجزء العلوي من الجمجمة) لدى سبعة أطفال.ويرتبط هذا التضخم عادة بفقر الدم.

وبالطبع لا يمكن من نتائج التصوير المقطعي تحديد ما إذا كان هذا المرض سببا في الوفاة. ولكن الفريق العلمي يعتقد أن فقر الدم هو أحد العوامل المسببة للوفاة.

وأثبت الباحثون أن احد الأطفال كان في حياته مصابا بمرض التلاسيميا، الذي بسببه يقل إنتاج الهيموغلوبين في الجسم، لذلك عاش هذا الطفل أقل من سنة. وربما كان يعاني من أمراض أخرى.

المصدر: نوفوستي