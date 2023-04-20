 
مباشر

العلماء يكتشفون إصابة الأطفال في مصر القديمة بفقر الدم

العلوم والتكنولوجيا

العلماء يكتشفون إصابة الأطفال في مصر القديمة بفقر الدم
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5pm

اكتشف العلماء في مومياوات الأطفال علامات تشير إلى أن العديد منهم كانوا يعانون من فقر الدم.

إقرأ المزيد
مصر.. اكتشاف 2000 من رؤوس الكباش المحنطة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس (صور)
مصر.. اكتشاف 2000 من رؤوس الكباش المحنطة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس (صور)


وتشير مجلة International Journal of Osteoarchaeology العلمية، إلى أن الأطباء وعلماء الأمراض القديمة اكتشفوا من دراستهم لرفات 21 شخصا باستخدام التصوير المقطعي، ما سمح بتحليل الهيكل العظمي دون الحاجة إلى إخراج الجسم من الأغلفة، آثار تضخم القِحْف (الجزء العلوي من الجمجمة) لدى سبعة أطفال.ويرتبط هذا التضخم عادة بفقر الدم.

وبالطبع لا يمكن من نتائج التصوير المقطعي تحديد ما إذا كان هذا المرض سببا في الوفاة. ولكن الفريق العلمي يعتقد أن فقر الدم هو أحد العوامل المسببة للوفاة.

وأثبت الباحثون أن احد الأطفال كان في حياته مصابا بمرض التلاسيميا، الذي بسببه يقل إنتاج الهيموغلوبين في الجسم، لذلك عاش هذا الطفل أقل من سنة. وربما كان يعاني من أمراض أخرى.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا