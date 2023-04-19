 
مباشر

الفريق الروسي يحصد 4 ذهبيات في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات

العلوم والتكنولوجيا

الفريق الروسي يحصد 4 ذهبيات في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات
Legion-Media
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5ca

فاز فريق يضم تلميذات مدارس من روسيا بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات هذا العام.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم الروسية "فاز الفريق الروسي بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات (European Girls' Mathematical Olympiad) الذي عقد في سلوفينيا، وحصلت جميع المشاركات في هذا الفريق على 42 نقطة من أصل 42 ممكنة خلال المسابقات".

وتبعا للبيان فإن الفريق الروسي الذي شارك في الأولومبياد هذه السنة ضم 3 تلميذات من موسكو وتلميذة من إحدى مدارس بطرسبورغ، وجرى اختيار المرشحين للفريق في مسابقات أجريت في موسكو امتدت ليومين".

الفريق الروسي يحصد 4 ذهبيات في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات
Telegram/mn.ru
الفريق الروسي المشارك في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات هذا العام
إقرأ المزيد
التلاميذ الروس يحرزون 5 ميداليات ذهبية في الدورة الأولمبية للعلوم الطبيعية في كولومبيا
التلاميذ الروس يحرزون 5 ميداليات ذهبية في الدورة الأولمبية للعلوم الطبيعية في كولومبيا

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقات أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات (The European Girls' Mathematical Olympiad) تقام سنويا منذ عام 2012، وتشارك الفرق الروسية فيها منذ عام 2016، وعام 2022 فازت مشاركات من روسيا بأربع ميداليات ذهبية في هذه المسابقات، وحصدن أعلى مجموع من النقاط في الأولومبياد حينها أيضا.

المصدر: وكالات روسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا