الفريق الروسي يحصد 4 ذهبيات في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات

فاز فريق يضم تلميذات مدارس من روسيا بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات هذا العام.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم الروسية "فاز الفريق الروسي بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات (European Girls' Mathematical Olympiad) الذي عقد في سلوفينيا، وحصلت جميع المشاركات في هذا الفريق على 42 نقطة من أصل 42 ممكنة خلال المسابقات".

وتبعا للبيان فإن الفريق الروسي الذي شارك في الأولومبياد هذه السنة ضم 3 تلميذات من موسكو وتلميذة من إحدى مدارس بطرسبورغ، وجرى اختيار المرشحين للفريق في مسابقات أجريت في موسكو امتدت ليومين".

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وتجدر الإشارة إلى أن مسابقات أولمبياد الرياضيات الأوروبي للفتيات (The European Girls' Mathematical Olympiad) تقام سنويا منذ عام 2012، وتشارك الفرق الروسية فيها منذ عام 2016، وعام 2022 فازت مشاركات من روسيا بأربع ميداليات ذهبية في هذه المسابقات، وحصدن أعلى مجموع من النقاط في الأولومبياد حينها أيضا.

المصدر: وكالات روسية