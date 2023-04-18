أوكرانيا تتسلم مدرعات تركية مطورة

لا تزال تركيا تسلّم مدرعاتها للجيش الأوكراني. وقد لوحظ مؤخرا في رومانيا قطار يحمل مدرعات "كوبرا – 2" من تصنيع شركة "أوتوكار" التركية إلى أوكرانيا.

وقد كُشف منذ عامين في تركيا لأول مرة عن تلك النماذج من المدرعات الحربية المحمية من الألغام. ولديها الاسم نفسه الذي لسابقاتها Cobra. لكنها صارت تختلف عنها تصميميا بعد إدخال تعديلات ملحوظة في تصميمها.

وقد تعرضت المدرعات القديمة بوزن 6 أطنان والتي بدأ إنتاجها عام 1997 لانتقادات لاذعة بعد أن أظهرت العمليات الحربية العديد من العيوب فيها.

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وكانت وسائل الإعلام التركية قد أفادت على سبيل المثال عام 2018 بأن إحدى تلك المدرعات التركية الصنع التي سُلّمت لجيش بوركينا فاسو دُمّرت نتيجة انفجار عبوة ناسفة مبتكرة تحتها، ما تسبب في نشوء ثقب كبير في قعرها، ثم انقلبت المدرعة واحترقت. وأدى الحادث إلى مقتل 3 أفراد من طاقمها وإصابة الآخرين بجروح.

ويقول الأتراك الآن أن "كوبرا – 2" المدولبة المطورة صارت جاهزة للتصدي الألغام والعبوات الناسفة، لكن وزنها ازداد حتى 13600 كلغ مقارنة بـ6000 كلغ للمدرعة السابقة. وبلغ ارتفاع جسمها 2300 ملم، وعرضها 2500 ملم، وخلوصها (المسافة بين سطح الطريق وقعر العربة) 400 ملم. وصار بمقدورها كذلك اجتياز مانع مائي بعمق 1000 ملم.

ويُنتج محرك الديزل العائد للمدرعة قوة 360 حصانا. وتم تزويدها بعلبة سرع أوتوماتيكية لتسير بسرعة 110 كلم/ساعة على الطريق المعبدة.

وتتسع المدرعة لـ10 أفراد، بمن فيهم السائق وقائد العربة. وتم تزويدها برشاش عيار 12.7 ملم من طراز M2 Browning الذي تم وضعه في برج مدرع على سقف العربة.

يذكر أن أوكرانيا كانت قد تسلمت في وقت سابق مدرعات Kirpi التركية الصنع التي تميّزت بقدرة سيئة على اجتياز الموانع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا