إيلون ماسك يعلن إطلاق روبوت ذكاء اصطناعي باسم TruthGPT

أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، عن خططه لإطلاق نسخته الخاصة من روبوت المحادثة Chatbot بذكاء اصطناعي، والذي سيطلق عليه اسم TruthGPT.

ووفقا، لرجل الأعمال الأميركي، فمنصته الجديدة للذكاء الاصطناعي يجب أن تصبح منافسة لروبوت الدردشة المثير للجدل ChatGPT، مع اختلاف أنه سيقدم جميع المعلومات الضرورية وسيكون خاليا من الرقابة.

وقال ماسك في مقابلة مع مقدم البرامج التلفزيونية على قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون: "سأطلق شيئا أسميه TruthGPT، أو الذكاء الاصطناعي الأكثر بحثا عن الحقيقة الذي يسعى إلى فهم طبيعة الكون".

وأوضح رجل الأعمال: "أعتقد أن هذا يمكن أن يكون أفضل طريق للأمن بمعنى أن الذكاء الاصطناعي الذي يهتم بفهم الكون من غير المرجح أن يدمر الناس، لأننا جزء مثير للاهتمام من هذا الكون".

وأضاف ماسك، أن روبوتات المحادثة الحالية يتم تطويرها من قبل مبرمجين ذوي ميول يسارية "يعلمون الكذب" لمستخدمي منصاتهم، محذرا من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن "يضر بشكل كارثي" بوجود البشرية ككل، إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح.

وأوضح: أن "الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة، على سبيل المثال، من سوء إدارة تصميم الطائرات أو صيانة التصنيع، من حيث أن له إمكانات واعدة.. وبغض النظر عن مدى ضآلة هذا الاحتمال، فإنه ليس تافها، وله آفاق على تدمير الحضارة".

ويأتي إعلان إيلون ماسك عن خطته لإنشاء Chatbot الخاص به، بعد إطلاقه في 15 أبريل، شركة ذكاء اصطناعي تسمى شركة X.AI.، وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن عدة مصادر، أن ماسك يقوم بتجميع فريق لإطلاق شركة ناشئة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ستكون قادرة على التنافس مع روبوت الذكاء الاصطناعي 4ChatGPT، الخاص بشركة OpenAI.

المصدر: نوفوستي + تاس