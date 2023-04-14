ماسك يعكف على تأسيس شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي

يعكف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على إطلاق فريق عمل لتأسيس شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي، تكون قادرة على منافسة شركة OpenAI التي طوّرت روبوت الدردشة ChatGPT.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" ذلك اليوم الجمعة نقلا عن عدة مصادر مطلعة على خطط مالك "تويتر"، مشيرة إلى أن ماسك، الذي يرأس شركتي "تسلا" و"سبيس أكس"، ويمتلك "تويتر"، يقوم بتجنيد مطورين ومهندسين في مجال الذكاء الاصطناعي.

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ولفتت الصحيفة إلى أن ماسك يجري محادثات مع عدد من المستثمرين في "تسلا" و"سبيس أكس"، لإقناعهم بالاستثمار في مشروع جديد. وقال مصدر للصحيفة: "مجموعة من الناس تستثمر في هذا. وكل هذا حقيقي وهم متحمسون لذلك."

وقالت مصادر الصحيفة إن ماسك اشترى الآلاف من معالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر Nvidia للوصول إلى هدفه.

تجدر الإشارة إلى أن الملياردير ماسك كان من بين أكثر من 1.1 ألف شخص وقعوا خطابا مفتوحا في نهاية شهر مارس، يحذرون فيه من المخاطر الجسيمة التي يمكن أن تشكلها الأنظمة التي يمكن مقارنتها بذكاء الإنسان.

المصدر: تاس